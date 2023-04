Un duro ma necessario risveglio ha coinvolto i frequentatori di Raidforums: la Polizia Olandese avvisa ex utenti: “non siete anonimi”.

Ovviamente, come in tutte le brutte storie, bisogna sempre partire dall’inizio.

Sequestrato forum, Polizia Olandese avvisa ex utenti: “non siete anonimi”

C’era quindi una volta RaidForums, community-mercatino di dati rubati (carte di credito, documenti di identità, account violati…) il cui presunto admin, noto col nickname di “Omnipotent” (“L’Onnipotente”) è stato arrestato nel Regno Unito in attesa di estradizione negli USA.

RaidForums nasce come uno degli infiniti forum “underground” quando Omnipotent era solo un quattordicenne e i servizi offerti dal gruppo erano “swatting” e “raiding”: per i non anglofoni, potevi procurarti un gruppi di “malandrini” come pronti ad infastidire qualcuno che ti stava antipatico con continue telefonate e messaggi social o, peggio, chiamare la polizia inventando segnalazioni di crimini per far arrivare una pattuglia armata a casa di qualcuno.

Spesso con risultati non proprio “simpatici”.

Salto di qualità di RaidForums è stato la vendita e il mercatino di dati rubati, mercato nel quale l’ormai adulto Omnipotent si ritrova accusato di essere un vero e proprio “sensale e garante” che grazie al suo ruolo di amministratore rendeva RaidForums apprezzato e faceva in modo che “l’onore dei ladri” consentisse una gestione pacifica di una “Isola dei Pirati” virtuale.

Tutto ciò che ha un inizio ha anche una fine: a febbraio le autorità hanno preso il controllo del forum raccogliendo i dati degli iscritti e Omnipotent è stato incriminato.

Ma la storia non è finita qui.

Lettere e telefonate

La Polizia Olandese ha cominciato a mandare lettere in posta convenzionale, email e persino telefonate ai genitori dei minorenni coinvolti, tutte di identico contenuto.

Messaggi che dettagliano come le attività di RaidForums fossero illegali, come la detenzione di dati ottenuti in modo abusivo sia un illecito, e che siccome la condotta dei presenti può avere responsabilità sia civili che penali, gli ex utenti dovranno cancellare i dati ottenuti e “rigare dritto” perché in ogni momento alla polizia Olandese è possibile collegarli ad ogni azione compiuta con qui dati.

Con l’addizionale chiacchierata coi genitori degli utenti minorenni relative alle loro responsabilità per aver lasciato dei ragazzini davanti al monitor.

A tutte le tipologie di utenti indicate è stato ricordato che rischiano la confisca dei loro amati computer, una fedina penale sporca, consistenti perdite economiche “un futuro in cui la polizia busserà alla vostra porta” perché “voi siete meno anonimi di quanto pensate”.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.