Senza pace coi problemi Alice Mail: non funziona login e accesso con alcuni gestori

Si registrano ancora una volta problemi Alice Mail in Italia, con il servizio di posta elettronica che non funziona per parte dell’utenza. Una situazione complicata da leggere ed un’anomalia che viene a galla in fase di login e accesso. A differenza di quanto registrato un mese fa, quando il disservizio ha colpito prevalentemente gli utenti sotto connessione Vodafone secondo la nostra indagine, qui sembrano esserci altri presupposti. Almeno stando ad alcuni test che abbiamo effettuato.

Sempre più frequenti problemi Alice Mail in Italia: non funziona il login in fase di accesso per alcune utenze

Provando ad inquadrare meglio i problemi Alice Mail che sono stati segnalati dai nostri lettori dalle 14, stando all’orario dei primi messaggi che abbiamo trovato in posta, ci sono diverse considerazioni da fare. In primo luogo, indipendentemente dal vostro operatore, è altamente probabile che in queste ore facciate fatica a ricevere messaggi, mentre l’invio non dovrebbe essere soggetto a particolari limitazioni. Come avvenuto il mese scorso, però, potrebbero sorgere differenze a seconda della rete alla quale vi state appoggiando.

Ad esempio, i problemi Alice Mail in Italia del 5 aprile potrebbero essere più frequenti con TIM rispetto a Vodafone. Almeno per quanto concerne la linea domestica. Abbiamo effettuato due tentativi in questo senso, riscontrando che il servizio non funziona in fase di login e accesso proprio con l’operatore che da anni gestisce tutta la piattaforma. Al contrario, con Vodafone dovreste essere quantomeno abilitati a consultare le vecchie email. Al limite, anche ad inviare nuovi messaggi. Su Down Detector i numeri non sono molto alti.

Dunque, i problemi Alice Mail in Italia non sono isolati. Magra consolazione per tutti coloro che oggi faticano con accesso e login, ma ciò non toglie che TIM debba delle spiegazioni per un servizio che spesso e volentieri non funziona in questo primo semestre del 2022. Vi faremo sapere, nel caso in cui dovessero sorgere altri dettagli.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.