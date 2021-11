Senza fronzoli Massimo Boldi su Enrico Montesano: presa in giro per la sua commedia NoVax

In molti ci hanno chiesto se alcune dichiarazioni di Massimo Boldi su Covid e vaccino fossero autentiche, in particolare quelle che in qualche modo richiamano anche un personaggio controverso come Enrico Montesano. Quest’ultimo, pur rifiutano da sempre l’etichetta di “NoVax“, come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, da sempre esprime sui social la propria contrarietà alla vaccinazione contro il Covid. Per non parlare delle sue uscite in merito all’introduzione del green pass dalla scorsa estate.

Cosa ha detto Massimo Boldi su Enrico Montesano a proposito del vaccino

Nello specifico, bisogna in primis richiamare la recente intervista che Massimo Boldi ha rilasciato a “Diva e Donna”. Tra i temi tratti, anche quello relativo al periodo in cui è stato positivo. Per sua fortuna, considerando anche l’età del soggetto in questione, l’attore era già vaccinato, motivo per il quale il tampone positivo non ha lasciato particolari strascichi. Inutile dire che senza vaccino le cose probabilmente sarebbero andate in modo diverso, come emerge da questo stralcio della sua intervista:

“Un mese fa ho preso il Covid ma grazie al fatto che sono vaccinato non me ne sono nemmeno accorto. Quindi dico: vaccinatevi. Non date retta al mio collega Montesano. Anche perché secondo me sta girando un film, i suoi proclami no vax sono una commedia”.

Insomma, nonostante abbiano vissuto insieme importanti esperienze dal punto di vista lavorativo, costruendo nel tempo un buon rapporto, Massimo Boldi non le ha mandate a dire allo stesso Enrico Montesano. Un tema delicato, che l’attore milanese sente particolarmente per quanto ha vissuto sulla sua pelle in questi mesi. Elementi che la dicono lunga sul modo in cui venga percepito il Covid ed il vaccino in questo particolare momento storico in Italia.

Vedremo se ci sarà una replica da parte di Enrico Montesano nei confronti di Massimo Boldi. Di sicuro nessuno farà passi indietro sulle rispettive concezioni inerenti Covid e vaccino. Ormai è un dato di fatto questo nel nostro Paese.

