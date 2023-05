Senza contesto Papa Francesco che non benedice un cane: un paio di chiarimenti

Un’ondata di critiche nei confronti di Papa Francesco che non benedice un cane negli ultimi tempi. Una vicenda che ha sì un minimo di fondamento, ma che allo stesso tempo deve essere assolutamente contestualizzata per comprendere come siano andate le cose. Insomma, non una bufala in tutto e per tutto, come quella analizzata non molto tempo fa qui da noi a proposito del Pontefice, ma concentrarsi sui fatti senza considerare l’intero scenario sarebbe un grave errore.

Del tutto decontestualizzata la storia di Papa Francesco che non benedice un cane: alcune precisazioni in merito

Per quale ragione affermiamo che sia priva di contesto la cronaca su Papa Francesco che non benedice un cane? Un paio di chiarimenti sono doverosi leggendo l’articolo originale con le sue dichiarazioni. Già, perché se da un lato il Pontefice ha confermato di aver effettivamente sgridato una signora che ha chiesto la benedizione per il suo animale domestico, è altrettanto corretto concentrarsi sull’approccio avuto dalla donna nei suoi confronti.

In particolare, quest’ultima si sarebbe avvicinata a lui chiedendo una benedizione per il suo “bambino”. A quel punto, Papa Francesco accorgendosi che si trattasse di un cane ha perso le staffe, facendo presente alla signora in questione che nel mondo ci sono tanti bimbi che muoiono di fame. Insomma, al Pontefice non è andata giù non tanto la richiesta in sé, quanto il fatto che la fedele abbia presentato la creatura portata con sé agli Stati Generali della Natalità come “bambino”.

Aspetti che non sono stati considerati da ENPA, che ha subito diffuso una dura nota ufficiale su Papa Francesco che non benedice un cane. A quest’ultimo, infatti, viene imputato di non dare la giusta importanza agli animali, non tenendo però in considerazione la frase pronunciata dalla donna con la sua richiesta a Bergoglio. A prescindere da altre riflessioni più generiche sull’accaduto.

