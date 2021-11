Selvaggia Lucarelli litiga con attivista No Green Pass: minacce su Instragram e audio riprodotti

Dobbiamo metterci in testa una buona volta che con una tastiera tra le mani non siamo liberi di scrivere quello che ci passa per la testa, stando alla testimonianza di oggi che arriva direttamente da Selvaggia Lucarelli. L’opinionista televisiva, evidentemente, a detta di qualcuno sarebbe stata rea di aver discusso con un’attivista No Green Pass durante la trasmissione “PiazzaPulita“, andata in onda su LA7 ieri sera. Tanto è bastato ad una signora inqualificabile per indurla a scriverle in privato cose irripetibili.

Cosa ha detto la NoVax a Selvaggia Lucarelli dopo una discussione su LA7 con un’attivista No Green Pass

Dunque, un altro caso che vede protagonista Selvaggia Lucarelli, dopo quella relativa a Morgan e alla discussione che i due hanno avuto dopo l’ultima puntata di “Ballando con le stelle“, stando al nostro articolo. La vicenda va contestualizzata e ricostruita. Tutto nasce da un’accesa discussione che ha visto protagonista la diretta interessata su LA7 con un’attivista no green pass. Sono apparse evidenti le difficoltà di quest’ultima nel reggere il confronto e i quesiti posti dalla stessa Selvaggia Lucarelli.

Ad un certo punto, però, si è passati dal botta e risposta ad un vero e proprio scontro, con Maddalena Loy pronta a ad affermare che fosse ridicola quella conversazione, mentre Selvaggia Lucarelli ha risposto senza mandarle a dire alla sua interlocutrice: “È ridicola perché non sa cosa dire”. Qui di seguito, comunque, troverete disponibile il video preso da LA7, che aiuta a comprendere come si sia sviluppata la diatriba.

Il punto è che dopo PiazzaPulita non sia finita la serata di Selvaggia Lucarelli. Una telespettatrice, che evidentemente ha seguito tutta la vicenda in tv, si è espressa con parole durissime nei suoi confronti. Messaggi privati su Instagram, mostrati dalla giornalista con un post, conditi di audio che lasciano tutti senza parole. Probabilmente anche buona parte dei NoVax. Seguiranno risvolti legali?

