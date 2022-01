“Sei tu nel video”, sta tornando il virus con Facebook Messenger: come risolvere

In queste ore su Facebook Messenger sta girando nuovamente un link con il messaggio: “Sei tu nel video?”. Si tratta di un virus che ormai da tempo bazzica sul popolare social network e negli ultimi giorni è ritornato a fare capolino, lasciando cadere nella propria trappola numerosi utenti. Come funziona questo virus e come risolvere? Più nel dettaglio vi ritroverete con un messaggio su Facebook Messenger proveniente da un vostro contatto, persona che quindi conoscete e vicino al link troverete la domanda ‘Sei tu nel video?’.

Occhio al virus Facebook Messenger “Sei tu nel video”: come risolvere il problema

Dunque, questione virus nuovamente attuale, dopo aver analizzato nelle scorse settimane alcune app dannose. Se cliccate sopra questo link, ecco che in maniera automatica sarà girato il link a tutti i vostri amici presenti su Messenger. In questo modo si attiverà un virus e l’unico escamotage per evitare che questo si diffonda è ovviamente non cliccare sopra il link e cancellare immediatamente il messaggio.

Qualcuno, preso dalla curiosità, potrà cliccare questo link, anche perché apparentemente sembra esserci proprio un video in cui voi siete i protagonisti. In realtà è solo una truffa e vi conviene assolutamente stare alla larga dal link ‘Sei tu nel video?’. Cosa bisogna fare se si è caduti in questa trappola che sta nuovamente circolando su Facebook Messenger? Il primo passo da fare è avere tra le mani un PC o smartphone “pulito”. Bisognerà accedere al vostro account Facebook da un altro computer in vostro possesso o da quello di un vostro amico o parente.

Qui sarà importante andare immediatamente in Impostazioni e cambiare la vostra PASSWORD di Facebook. L’utilizzo di un altro computer o smartphone è importante perché il virus in oggetto potrebbe intercettare la nuova password e quindi agire comunque con le vostre nuove credenziali.

Una volta cambiata la password andate sul vostro PC “infettato” e senza aprire Facebook lanciamo la scansione del PC con un buon antivirus. Si consiglia ad esempio Norton che è gratis. Attraverso tale procedura si riuscirà a liberarsi dal virus “Sei tu nel video?” che sta circolando in questi giorni su Facebook Messenger.

