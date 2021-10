Segretamente cambiati i gruppi WhatsApp con aggiornamento privacy: solita leggenda

La bufala del giorno ci parla senza troppi giri di parole di una novità, secondo cui sarebbero segretamente cambiati i gruppi WhatsApp con aggiornamento privacy. In breve, sta circolando su Facebook un’informazione assolutamente errata che riguarda WhatsApp, l’app di messaggistica più utilizzata al mondo già sott’occhio nell’ultimo anno per la questione della modifica dei termini di servizio.

Chiarimenti per chi dice che siano cambiati i gruppi WhatsApp con nuovo aggiornamento privacy

Come sempre è la privacy a venir presa di mira quando si parla di app di questo genere, ma in questo caso WhatsApp non ha violato alcun termine. Stando a quanto emerso da questo post pubblicato su Facebook l’app di messaggistica avrebbe cambiato l’impostazione del gruppo per includere “tutti”.

Con tale modalità, sempre stando a questo messaggio, i vari utenti possono aggiungere altre persone all’interno di un gruppo senza che quest’ultime lo sappiano o diano il permesso in tal senso. Addirittura viene indicata una procedura da seguire per evitare che ciò possa accadere, si invita infatti ad andare su WhatsApp, nella sezione impostazioni, poi accedere all’account, premere su privacy, aprire gruppi ed infine passare da “tutti” a “i miei contatti”.

In realtà sono impostazioni comuni che su WhatsApp sono sempre esistite, non c’è nulla di nuovo, è la comune procedura per evitare di poter essere inserita in tutti i gruppi da chiunque, non c’è stato quindi alcun tipo di cambiamento a riguardo. Non è un’informazione falsa, ma c’è disinformazione a riguardo, perché si vuole far credere che WhatsApp abbia cambiato qualcosa in ambito della privacy.

Dunque, nessun complotto e nessuna novità imprevista tramite la nota app di messaggistica. Tutto quello che leggete in queste ore è falso, in quanto non sono stati segretamente cambiati i gruppi WhatsApp con aggiornamento privacy. Tema vecchio, già affrontato sul nostro sito con altro articolo in passato.

