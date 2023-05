Secondo TikTok è morto Jason Statham. Non è quello che sostiene il resto del mondo, o la realtà dei fatti. Ma per TikTok è morto Jason Statham, e lo ha fatto con quel genere di storiella strappalacrime tipica dei contenuti che diventano virali.

Nella storiella immaginaria l’attore sarebbe stato circondato da un autentico “commando” di criminali che l’avrebbe colpito ripetutamente in testa. Ma la storia si conclude col fatto che questo è successo in un film, “grazie per aver letto” e tutto il resto.

Ma intanto dato il necrologio in grande e la nota a margine il contenuto è diventato virale.

Secondo TikTok è morto Jason Statham (con una storia strappalacrime)

L’artifizio pertanto diventa palese: l’utente si concentrerà sulla foto del necrologio e, come dimostrato dai commenti sul link originale e le condivisioni, raramente arriverà alla fine del messaggio cominciando a condividere compulsivamente il necrologio.

Non è la prima volta che TikTok annuncia o insinua una morte, come per il caso dell’imprenditore Les Gold. E non è la prima volta che una clickbait nasce formulando un messaggio in modo che esso sembri un necrologio, come presunti “addii alle scene” formulati in modo da echeggiare il necrologio e scatti datati suggestivi di altro.

Trattasi di “clickbait” o “acchiappaclick”: nel tempo in cui l’utente si avvede di non essere di fronte ad un necrologio vero, ha già cliccato e viralizzato.

