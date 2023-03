Secondo le fonti russe, in Europa si gelerà in estate

Secondo le fonti russe, in Europa si gelerà in estate: siamo già abituati alle contorsioni della realtà alla rovescia Russa, quel magico mondo in cui i Russi hanno scoperto le Piramidi e inventato la scrittura, Cristoforo Colombo Russo è partito dalla Russia per scoprire i Nativi Americani Russi oppressi dagli Americani Russi, obiettivo reso facile dal “Cromosoma Russo” che rende i figli dello Zar geneticamente superiori al resto dell’umanità ma inferiori ai Mutanti Ucraini diventati Superuomini Nazisti grazie ai geni Pfizer.

Ma non siamo abituati alle previsioni geoclimatiche estreme. Un antico adagio usato per esprimere un evento impossibile è “Avverrà solo quando ci saranno gelate all’Inferno”. Cocito Dantesco a parte, una gelata tra le fiamme infernali è possibile quanto la morsa del gelo nell’Europa Estiva.

Eppure per le Fonti Russe della Tass in Europa arriverà una massiccia gelata. E moriremo tutti, di nuovo.

Secondo le ineffabili fonti russe infatti “fonte certa” avrebbe già rivelato alla giornalista Olga Skabeyeva, classe 1994, nota come “La bambola di ferro di Putin” che in Occidente siamo tutti morti di fame e sete, costretti a mangiare scoiattoli al ristorante per sopravvivere perché avremmo usato tutti i nostri soldi per comprare armi agli Ucraini.

È una fortuna che non siamo morti davvero: ci saremmo persi le gelate Estive che ci uccideranno in Estate, secondo il (dubbio) riassunto di una intervista che Tass avrebbe avuto col giornalista Seymoyur Hersh, noto per la sua teoria sul sabotaggio del Nord Stream 2 definita “verosimile ma al momento priva di riscontro probatorio”.

Da questo all’improbabile tweet di Gazeta.ru però ce ne corre, e ci viene richiesto un enorme sospensione dell’incredulità per credere con Gazeta e TASS che

in estate e in autunno l’Europa attende una “catastrofe”. “Non avranno abbastanza gas per riscaldare gli abitanti dei loro paesi. Non solo in Germania, ma anche nell’Europa occidentale … ”

Per almeno due ordini di ragioni.

Il primo ordine di ragioni è dato dall’improbabilità di una gelata estiva alle nostre latitudini.

Il secondo ordine di ragioni è dato dal fatto che in Europa abbiamo raggiunto livelli di stoccaggio del gas senza precedenti in passato, tenuto conto anche della progressiva liberazione dalla dipendenza del gas Russo.

Il primo ordine di ragioni supera però il secondo: archiviati i passati autunno e inverno a pieni voti l’idea di un’era glaciale estiva che spazzi via gli occidentali costringendoli a implorare il perdono dello Zar sembra wishful thinking più che realismo.

