Secondo La Stampa, Orsini non avrebbe titoli per parlare di Russia ed Ucraina: cosa sappiamo

Sta facendo molto discutere, in queste ore, uno studio condotto da La Stampa per quanto concerne il Professor Orsini. Stiamo parlando di una figura controversa e sempre più presente in tv, con alcune dichiarazioni in merito alla guerra in corso tra Russia ed Ucraina che alimentando quasi quotidianamente nuove discussioni. Di recente, tra le altre cose, si è ritrovato al centro di un botta e risposta sulla RAI tra Bianca Berlinguer e Matteo Salvini, come vi abbiamo riportato tramite altro articolo.

Cosa dice La Stampa su Orsini a proposito dei suoi titoli sul conflitto tra Russia ed Ucraina

Tornando al tema del giorno, al momento condividere un fact checking “definitivo” è impossibile. Tuttavia, come riporta Next Quotidiano, effettivamente esiste da alcune ore il contributo da parte di La Stampa, secondo cui il Professor Orsini non avrebbe alle proprie spalle studi idonei per essere ritenuto autorevole sulla guerra in corso tra Russia ed Ucraina. Dettaglio non secondario, visto che i suoi sostenitori lo ritengono figura di riferimento in Italia su tematiche del genere.

Parlando del background del Professor Orsini, La Stampa cita il contributo di un altro docente, vale a dire Francesco Ramella, sociologo dell’Università di Torino, a detta del quale nei Cv che ha potuto visionare online non si trova una singola pubblicazione scientifica sulla materia in cui è solito sbilanciarsi in questo periodo storico in Tv. Secondo il quotidiano, poi, il suo lavoro di guida dell’Osservatorio sulla Sicurezza Internazionale, di recente sospeso dalla Luiss, non ci restituirebbe uno scenario migliore.

A quanto pare, infatti, mancano pubblicazioni inerenti la situazione sulla guerra tra Russia e Ucraina. Al momento, non abbiamo avuto ancora accesso ai CV del Professor Orsini, ma possiamo confermarvi che le recenti pubblicazioni del giornale La Stampa stiano andando effettivamente in questa direzione oggi. Vi faremo sapere appena ne sapremo di più.

