Secondo alcuni AP (Associated Press) ha annunciato che il direttore artistico delle Olimpiadi è stato colpito da un fulmine. Ma la notizia è falsa, e questi hanno prelevato la notizia non dalla vera AP, ma dalla “Rete Doppelganger”, un insieme di troll variamente organizzati di cui abbiamo spesso parlato che imitano i loghi di quotidiani e trasmissioni europee per spargere fake news.

La notizia, riportata in italiano non senza una certa polemica e violenza verbale, è del tutto falsa.

Secondo la rete Doppelganger, AP ha annunciato che il direttore artistico delle Olimpiadi è stato colpito da un fulmine

Secondo la didascalia che accompagna la notizia inventata Thomas Jolly sarebbe stato “colpito da un fulmine” perché Dio in persona lo avrebbe punito della colpa di aver organizzato “l’Ultima Cena Trans” e dovrebbe ringraziare “di non aver visto le margherite dal lato delle radici”.

Taceremo sull’atto fortemente blasfemo del dichiararsi “interprete della volontà divina” e voler attribuirsi la capacità e volontà di guidare il “piano ineffabile divino” (potremmo considerare simoniaco fare click, quindi merce, del nome divino) e possiamo confermarvi che se un Dio esiste, nella sua onniscenza non crederebbe nelle fake news.

Reuters conferma che si tratta di un “titolo doppelganger”, creato usando foto e loghi di articoli legittimi di Associated Press per creare un articolo falso, cosa assai comune in questi tempi di guerra ibrida.

In realtà la presunta “ultima Cena trans”, come abbiamo visto, era la celebrazione di un simbolico baccanale grecoromano, e Thomas Jolly è stato vittima di infinite fake news.

Fake news che, come per quelle sulla campionessa olimpica di pugilato Imane Khelif, altra vittima delle bufale olimpiche, sono sfociate in diffamazioni e violenze per le quali Jolly si tutelerà in tribunale.

