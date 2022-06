Seconda bufera sulla giornalista Sara Pinna per le nuove dichiarazioni a Radio Capital

Si stanno scatenando ulteriori polemiche, in queste ore, a proposito delle nuove dichiarazioni della giornalista Sara Pinna a Radio Capital. La cronista di origini sarde, infatti, è finita nel mirino della critica per alcune parole pronunciate dopo il match valido per i playout di Serie B tra Cosenza e Vicenza. La conduttrice, infatti, ha replicato all’intervento di un bambino calabrese, insieme al suo papà, facendo presente che le persone del posto finiscono poi per cercare lavoro proprio in Veneto. Interpretando in modo generico la sua uscita.

Nuove polemiche sulla giornalista Sara Pinna dopo le dichiarazioni a Radio Capital

Dopo le scuse della diretta interessata e la reazione diplomatica del papà del bambino, però, è arrivata un’altra dichiarazione di Sara Pinna. Come abbiamo riportato nella giornata di ieri, infatti, la giornalista aveva lasciato intendere che a suo modo di vedere la prima presa di posizione dell’uomo non fosse stata spontanea, al punto che quest’ultimo ha poi dichiarato di non accettare più le scuse con questi presupposti. Ora abbiamo un altro capitolo da aggiungere ad una vicenda che sembrava ormai sepolta.

In rete, infatti, gira un altro video che ci mostra l’intervento della giornalista Sara Pinna a Radio Capital. Il video originale, alla portata di tutti, da un lato mostra la presa di coscienza della donna sul fatto che il tema delle differenziazioni tra Nord e Sud sia molto più delicato rispetto a quello che immaginava. Allo stesso tempo, però, definisce la sua battuta una banalità, facendo emergere anche un certo stupore per il clamore suscitato dal suo virgolettato.

Proprio questo passaggio ha indotto tanti utenti in rete a pensare che Sara Pinna non abbia percepito la gravità delle sue affermazioni. A maggior ragione, considerando le origini sarde della giornalista. Insomma, una vicenda che proprio non ne vuol sapere di essere archiviata, stando al filmato che trovate qui di seguito.

