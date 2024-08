Se siete cascati nella burla del bambino russo che produce il 318% dell’energia immessa in un motore magnetico, abbiamo brutte notizie per voi. Ovvero ci siete cascati, e siete quel genere di boccaloni ai quali si potrebbe rivendere ogni bufala, ogni singola creazione con AI e avete dimostrato l’assenza di ogni spirito critico.

Siete cascati in una chiara burla, e non avete neppure verificato che si tratta dell’immagine di un ragazzino che pubblicizza un giocattolo fatto dalla ditta Mind of Tesla LLC, con sede legale in Colorado.

La stessa bufala, una immagine catturata dagli spot di Mind of Tesla, viene presentata come un bambino turco che fa la stessa cosa.

Il prodotto in realtà è un giocattolo che illustra il funzionamento dei motori a magneti permanenti, un tipo di motore particolarmente efficiente che usa la corrente elettrica inviata allo statore per produrre un campo elettrico.

Efficientissimo sì, ma non “produce energia dal nulla”, né può funzionare all’infinito, come dimostrato dal fatto che tutte le macchine elettriche hanno bisogno di essere caricate periodicamente.

Il motore magnetico permanente tende a fondersi nel mito alla bufala del “motore magnetico”, una delle presunte tipologie di motore perpetuo che dovrebbero produrre energia dal nulla, ovvero trasformare un piccolo investimento iniziale in energia nella produzione di energia sovrabbondante, infinita e superiore a quella immessavi.

Questo è contrario alle leggi stesse della termodinamica e ogni tentativo di produrre energia dal nulla si è dimostrato essere poco più che una truffa. Peraltro nonostante uno dei video che presenta il giocattolo parli di efficienza energetica superiore al 100% (elemento usato nella beffa), questo è da intendersi come mera iperbole: l’efficienza energetica non può superare il 100%, ma più i è prossima, meglio è.

Non si tratta di questo caso: qui avete scambiato un giocattolo educativo per la macchina del moto perpetuo.

Giocattolo costoso, ma almeno insegnerebbe qualcosa a chi è caduto nella bufala.

