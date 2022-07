Se qualcuno abbandona un cane non chiamate i numeri 3341051030 e 800137079 per aiutare

Occorre tornare necessariamente su una catena che si ripresenta su Facebook e WhatsApp con cadenza annuale quando arriva il mese di luglio, visto che viene costantemente consigliato il doppio numero 3341051030 e 800137079, in risposta a chi abbandona un cane. Questa volta vogliamo analizzarli insieme, auspicando una volta per tutte che determinati concetti siano chiari per persone che, ovviamente, hanno le migliori intenzioni del mondo per salvaguardare i poveri animali lasciati al loro destino.

Una vicenda che abbiamo analizzato già lo scorso anno ed in precedenza, con altri articoli. Qual è il presupposto dal quale occorre partire oggi? Come accennato ad inizio articolo, se osservate qualcuno che abbandona un cane in autostrada o in qualunque altra location, è importante sapere che perdete tempo nel chiamare i numeri 3341051030 e 800137079. Non ve lo diciamo per sentito dire, ma dopo aver analizzato per l’ennesima volta una catena che sta diventando virale anche in queste ore tra gli utenti che sono soliti utilizzare app come Facebook e WhatsApp.

Come facciamo a sapere che i numeri utili contro abbandona un cane non siano 3341051030 e 800137079? Sul web, è possibile imbattersi in un post di ENPA che chiarisce al meglio tutta la vicenda. Il numero 800137079, nello specifico, è stato attivo nel 2013 durante la stagione estiva. La campagna in questione non è stata replicata e ad oggi quel recapito telefonico risulta non attivo per chi è interessato a trasmettere segnalazioni di quel tipo.

Per quanto riguarda il 3341051030, ENPA fa sapere di non conoscere gli autori dell’iniziativa e gli intestatari di questo numero, motivo per il quale potrebbe essere poco efficace averlo come punto di riferimento. Esattamente come affermato a proposito del recapito 800137079. Ad oggi, la strada migliore ci porta ancora al digitare il 112 o il 113, per allertare le autorità competenti contro chi abbandona un cane.

