Ci segnalano i nostri contatti un post virale su X riasssunto come “Se l’Islam non è verità, perché la Moschea è rimasta intatta”, che mostra le immagini di una località devastata da uno Tsunami e una moschea intatta.

In realtà si tratta dello Tsunami dell’Oceano Indiano del 2004, e le foto sono invertite: il prima è scambiato col dopo.



“Se l’Islam non è verità, perché la Moschea è rimasta intatta”?

La Moschea è quella di Banda Aceh, riedificata più volte fino all’800 e poi oggetto di numerosi restauri nel 1935, 1958, 1982 e nel 1995.

Questo la rende l’edificio più robusto della zona, usata come rifugio durante lo Tsunami, dove le casette nei dintorni furono spazzate via ma la moschea resistette, sia pur accumulando gravi danni che furono riparati.

La foto del “prima”, come anticipato è del “dopo”: dieci anni dopo Banda Aceh fu ricostruita e i danni strutturali alla moschea (tra cui un minareto inclinato e con crepe e le mura perimetrali danneggiate) del tutto riparati.

Non c’è dunque bisogno di tirare in mezzo la religione per capire che se una struttura ottocentesca costanemtnte restaurata nel corso del XXmo secolo e costruita con materiali di pregio viene sottoposta ad un terremoto essa sarà gravemente danneggiata, ma non crollerà, mentre case più umili ed a livello del mare verranno spazzate via dalla combinazione di terremoto e tsunami.

Potremmo obiettare che se fosse un miracolo “di fede”, la Moschea non sarebbe stata danneggiata affatto e la divinità non avrebbe consentito la falsità di invertire le foto del prima e del dopo.

