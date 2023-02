Se la prendono per Maurizio Costanzo ateo con funerali in chiesa: alcuni aspetti da chiarire

Sta creando non poche discussioni la storia di Maurizio Costanzo ateo, con funerali inspiegabilmente (a detta di qualcuno) celebrati in chiesa. A tal proposito, si rendono necessari alcuni chiarimenti, perché dopo le tante speculazioni relative alle cause della sua morte (ne abbiamo parlato a lungo durante lo scorso fine settimana), oggi 27 febbraio sta tenendo banco un tema sulla carta secondario. Trattato tra le altre cose in modo superficiale da coloro che non hanno piena conoscenza di questi argomenti.

Si stanno arrabbiando per Maurizio Costanzo ateo con funerali in chiesa: tutti gli aspetti da chiarire

Allo stato attuale, quali sono i riscontri su Maurizio Costanzo ateo? Effettivamente, il conduttore anni fa aveva dichiarato pubblicamente di credere negli uomini, ma non in Dio. Uno dei motivi per i quali ha sempre temuto la morte. Insomma, una presa di posizione molto chiara, che si recupera facilmente anche sul web, fermo restando che le cose pare siano cambiate con il trascorrere degli anni nel suo modo di rapportarsi alla fede.

In particolare, l’avvocato Assumma, che è stato con lui fino alla fine, ha raccontato che Maurizio Costanzo gli avrebbe chiesto di recitare insieme l’Ave Maria prima di andarsene. Il legale è sempre stato cattolico ed in quel momento il giornalista ha trovato conforto in questo modo. Notizia riportata anche da diversi organi di stampa. I vari speciali in onda su Canale 5, poi ci hanno fornito ulteriori dettagli su Maurizio Costanzo ateo.

A tal proposito, lui amava questo Papa e che ultimamente si era avvicinato non poco a quella che viene definita “chiesa degli artisti”. Parlare di conversione appare esagerato, ma ci sono elementi aggiuntivi da considerare rispetto a quanto trapelato in questi anni sul tema. Insomma, ha poco senso prendersela per i funerali in chiesa celebrati in queste ore, a dispetto di Maurizio Costanzo ateo.

