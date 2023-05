Ci segnalano i nostri contatti un post che suggerisce alcune azioni da fare se incontrate una pecora stesa sulla schiena con le zampe in aria. Generalmente si tratta di buoni consigli, ancorché alcuni andrebbero precisati meglio.

Il post suggerisce di cercare di raddrizzare l’animale, guardarsi intorno cercando la presenza del pastore e contattare le ASL di riferimento.

L’unica cosa che probabilmente correggeremmo è l’ordine dei fattori: bisognerebbe per prima cosa avvisare il pastore. Non tanto per una questione di proprietà, ma per evitare ulteriore stress ad un animale che, ovviamente, non è in condizioni adatte a sopportarne di nuovi.

Se incontrate una pecora stesa sulla schiena con le zampe in aria

Il post è la traduzione di una serie di post inglesi, nati nei grandi allevamenti della Cornovaglia.

E confermano che effettivamente per una pecora non è naturale giacere in quella posizione.

Può dipendere dalla gravidanza che aggiunge peso e riduce forze, dal vello zuppo d’acqua e troppo pesante o da una semplice caduta accidentale: per la pecora non è facile tornare nella posizione originale e la posizione “a testa in giù” potrebbe causarle gravi problemi fino al soffocamento.

Tecnicamente è corretto asserire che l’animale va quantomeno girato di lato, ma dovreste farlo personalmente se siete sicuri che non possa farlo personale specializzato.

Un animale in quelle condizioni sta sicuramente soffrendo, e voi che vi avvicinate siete un elemento sconosciuto e spaventoso che crea ancora più stress.

Il fattore è un elemento noto: la pecora lo riconosce come parte della sua vita di tutti i giorni e questi potrà avvicinarsi senza spaventarla, e sa come fare. In sua assenza, personale veterinario saprà come farlo.

Specialmente se avete con voi animali domestici il beneficio dell’aiutare l’ovino viene limitato dallo spavento che un elemento sconosciuto e un animale domestico che potrebbe reagire abbaiando o “infastidendo” la pecora le cagionerebbero.

Dovreste quindi fare attenzione ed evitare stress per l’animale.

