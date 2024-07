Se in autostrada notate un cane abbandonato inviare SMS al 3341051030: torna la solita bufala

Sta tornando, proprio in queste ore, la solita catena WhatsApp e Facebook che potete facilmente riconoscere dal testo “se in autostrada notate un cane abbandonato inviare SMS al 3341051030“. Insomma, tutti sono invitati a fare una semplice segnalazione, non solo come atto di buon cuore affinché si possa salvare un cagnolini spaesato, ma anche per evitare problemi di sicurezza, con incidenti che potrebbero derivare da povere anime sperdute che si ritrovano su una strada a scorrimento veloce.

Fermiamo la catena con “se in autostrada notate un cane abbandonato inviare SMS al 3341051030”

Se da un lato il sentimento di chi alimenta catene simili è senza ombra di dubbio positivo, come del resto è apprezzabile il gesto tramite il quale ci si preoccupa per un cane o per altre persone, allo stesso tempo diventa fondamentale approfondire determinati messaggi virali prima di rendere più forte una specifica comunicazione. Sostanzialmente, il messaggio con “se in autostrada notate un cane abbandonato inviare SMS al 3341051030” ci rimanda ad un contenuto che include svariate inesattezze.

Già, perché il numero mobile in questione da tempo non è più attivo per il servizio in questione. Qualora una compagnia telefonica, a distanza di anni, dovesse decidere di riassegnarlo ad un utente privato, è chiaro che una valanga di messaggi del genere andrebbe a disturbare non poco la giornata di una persona come noi. Per questo è importante ricordare a tutti che in caso di avvistamento come quello descritto in precedenza, si debba procedere allertando i Carabinieri al 112, o in alternativa l’ANAS qualora i fatti dovesso svolgersi in autostrada.

A prescindere da tutto, occorre dare un freno al messaggio WhatsApp in stile “se in autostrada notate un cane abbandonato inviare SMS al 3341051030”, perché il numero indicato non ci porterà a risolvere il problema. Anzi, il rischio è di arrecare fastidio ad un semplice utente che si ritrova con quel numero di telefono in questo particolare momento storico.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.