Se avete problemi con Facebook non preoccupatevi: non siete soli

Problemi con Facebook? Probabilmente non siete soli. Ci segnalano in posta nei commenti utenti che non riescono a visualizzare profili propri o di altri contatti.

E, effettivamente, il portale DownDetector segnala un netto incremento delle segnalazioni di disservizio nelle ultime ore.

Gestire un social complesso come Facebook non è esattamente cosa semplice, e abbiamo già visto come nuove funzioni spesso comportano un ingresso alquanto “ruvido”.

Il nostro unico consiglio valido resta sempre lo stesso in questi casi: l’attesa. Quando c’è un disservizio diffuso, è perfettamente inutile premere il tasto F5 o ricaricare la pagina sperando che vada via: spesso questo peggiora la situazione, per tutti.

Attendete, fate altro per una mezz’ora, prendetevi del tempo e poi tornate. Il problema in questi casi si risolverà lato Facebook con calma: voi non dovrete fare niente, a meno che sia lo stesso Social a fornire istruzioni.

Cosa che in questo caso non è accaduta.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.