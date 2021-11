Scrisse “uno in meno” dopo la morte di Mario Cerciello Rega: condannata una prof di Novara

Dopo la morte di Mario Cerciello Rega aveva scritto “uno in meno” sulla sua bacheca Facebook. Per questo un’insegnante di Storia dell’Arte di Romentino (Novara) è stata condannata per vilipendio alle forze armate e diffamazione. La notizia è arrivata nelle ultime ore.

L’omicidio di Mario Cerciello Rega e le parole di E.F.

Mario Cerciello Rega, vice brigadiere di 35 anni, fu ucciso nel 2019 a Roma dai colpi di coltello inferti da due americani mentre esercitava il suo dovere nel tentativo di fermare un atto di estorsione. In quei giorni le bufale sul caso si erano rincorse, come nei casi di disinformazione in cui tantissimi utenti sostenevano che gli assassini del Cerciello fossero due migranti africani.

Nei giorni successivi alla morte del vice brigadiere E.F., docente di Storia dell’Arte, si era lasciata andare in un commento decisamente fuori luogo con queste parole (qui il nostro articolo): “Uno di meno, e chiaramente con uno sguardo poco intelligente, non ne sentiremo la mancanza“. Lo aveva fatto, E.F., in un commento pubblicato all’interno del gruppo Facebook Sei di Novara se.

Contattata dall’Ansa, la docente aveva spiegato che il commento non era stato scritto da lei, e il marito era arrivato ad autoaccusarsi per cercare di sollevare la moglie dalle pesanti accuse.

La condanna

Oggi è arrivata la condanna: la prof di Novara dovrà scontare otto mesi di reclusione (contro i tre chiesti inizialmente dal pubblico ministero) per vilipendio alle forze dell’ordine, diffamazione e pagamento di 8000 euro di risarcimento alle parti civili entro un anno per poter beneficiare della sospensione condizionale della pena.

Il marito, inizialmente indagato per favoreggiamento, è stato invece assolto.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.