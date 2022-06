Scompartimento per non vaccinati sugli aerei in Canada? No, un’altra bufala dei no-vax

Il Ministero dei Trasporti canadese avrebbe deciso di istituire uno scompartimento riservato ai non vaccinati sugli aerei. La notizia arriverebbe da CTV News ed è stata condivisa sui social tramite uno screenshot. Questo contenuto sta scatenando una forte indignazione tra i no-vax, che come in tante altre occasioni lamentano una discriminazione ai loro danni.

Il tweet

Il Ministro dei Trasporti considera l’istituzione di una sezione per non vaccinati sul retro dell’aereo Il Ministro dei Trasporti ha annunciato che stanno conducendo uno studio per determinare la possibilità di permettere ai viaggiatori non vaccinati di volare sedendosi in un’area segregata sul retro del velivolo.

La fonte

Come si evince dallo screenshot, la notizia è attribuita all’emittente CTV News, ma si tratta dell’ennesima fake creata ad hoc per impressionare e motivare i no-vax. Lo diciamo con certezza in quanto sul portale di CTV News la ricerca non produce risultati.

Di questo fenomeno – le bufale attribuita a CTV News – abbiamo parlato anche in un articolo sulla bufala secondo la quale il vaiolo delle scimmie sarebbe in realtà l’herpes zoster causato dal vaccino anti Covid.

La risposta di CTV News

Per avere un riscontro i colleghi di AFP hanno interpellato sia Rob Duffy, responsabile della comunicazione dell’emittente, che il portavoce di Transport Canada Hicham Ayoun.

Duffy ha affermato che CTV News “non ha mai pubblicato una storia del genere”. Ayoun, quindi, aggiunge che il Ministero dei Trasporti “non ha e non sta prendendo in considerazione la realizzazione di scompartimenti riservati ai viaggiatori non vaccinati su mezzi di trasporto regolamentati a livello federale”.

Sul sito istituzionale del governo canadese, del resto, è riportato che per i mezzi di trasporto è obbligatorio presentare un certificato di vaccinazione anti Covid.

Si tratta dunque di una bufala creata per inventare una fonte sotto il falso nome di un’emittente nazionale. Uno scompartimento per non vaccinati sugli aerei non esiste né risulta essere in progettazione da parte del Ministero.

