Scivolone Milly Carlucci su diatriba tra Selvaggia Lucarelli e Morgan e chiarimenti sulla denuncia

Tiene ancora banco la questione relativa allo scontro tra Selvaggia Lucarelli e Morgan, avvenuto durante la puntata di sabato scorso di “Ballando con le stelle“, mentre alla vicenda va aggiunto anche un nuovo scivolone di Milly Carlucci. Tra dichiarazioni ufficiali ed alcuni chiarimenti riguardanti la vicenda, ci sono effettivamente degli aspetti che vanno presi necessariamente in esame in queste ore. Proviamo a fare il punto della situazione, in attesa di capirci qualcosa di più con l’appuntamento di stasera.

Tra la gaffe di Milly Carlucci ed il nuovo capitolo sulla lite tra Selvaggia Lucarelli e Morgan

Dopo il nostro ultimo articolo a tema, in cui vi abbiamo riportato l’annuncio di Morgan in diretta tv, bisogna prendere in esame altri elementi. Il cantante ha fatto sapere a tutti di voler denunciare Selvaggia Lucarelli, rea di aver reso pubblici alcuni sui messaggi privati dopo la discussione in diretta tv. Mossa, quella del membro della giuria che fa parte di “Ballando con le stelle”, mai andata giù all’ex voce dei Bluvertigo. Successivamente, comunque, lo stesso Morgan si è scusato con la sua ex fiamma tramite un post Instagram.

Il problema sta nel fatto che Morgan non abbia mai confermato di aver ritirato la denuncia nei confronti di Selvaggia Lucarelli. In realtà, non ci sono neppure documenti ufficiali che attestino la mossa legale del cantante, ma quello è un altro discorso. Dunque, le scuse pubbliche non necessariamente comportano la parola fine alla diatriba dal punto di vista legale, in seguito ad alcuni quesiti in merito che ci sono stati posti. Forse stasera se ne saprà di più sotto questo punto di vista.

Ai “dispetti” tra Morgan e Selvaggia Lucarelli, poi, si aggiungono nuove dichiarazioni di Milly Carlucci che fanno discutere. Ieri, in collegamento con “La vita in diretta”, ha dichiarato quanto segue: “Forse sono stati sbagliati i toni, ma ritengo che Morgan abbia detto cose interessanti“

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.