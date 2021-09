Scivolone di Salvini su varianti provocate dai vaccini: sbottano Bassetti e Burioni

Sta facendo discutere tantissimo la presa di posizione di Salvini, il quale oggi 10 settembre ha fatto letteralmente sbottare personaggi come Bassetti e Burini sulle varianti del Covid provocate dai vaccini. Un argomento che abbiamo in parte affrontato nei mesi scorsi sulle nostre pagine e che, a quanto pare, vede il leader della Lega non del tutto padrone della materia. Diventa molto importante, in un contesto del genere, ricostruire quanto avvenuto nel corso delle ultime ore.

Salvini parla di varianti provocate dai vaccini: la furia di Bassetti e Burioni

Sostanzialmente, Salvini parlando dei vaccini e delle varianti, afferma senza troppi giri di parole che se si prova ad ammazzare il virus, questo prova a sopravvivere mutando e reagendo al vaccino. Insomma, quanto basta per alimentare una vecchia bufala secondo cui il siero tenderebbe ad agevolare la proliferazione di varianti. Curioso che nell’affrontare determinate tematiche, il numero uno del Carroccio cerchi di imporsi sulla giornalista Myrta Merlino, che dal canto suo fa presente come da mesi i virologi dicano ben altro.

Trovate tutto sul sito di LA7, ma anche nel video a fine articolo. La questione dei vaccini che alimentano varianti del Covid era stato affrontato già alcuni mesi fa dalla comunità scientifica. Come riportato da ANSA a suo tempo, le smentite erano state nette ed evidenti, ragion per cui si fa molta fatica a comprendere da dove nasca la teoria portata avanti da Salvini su LA7 quest’oggi. La reazione di Bassetti, interpellato da Adnkronos, non si è fatta attendere:

“L’affermazione che le varianti nascono come reazione al vaccino è una delle cose più inesatte che ho sentito da quando si parla di pandemia. Le varianti nascono quando le persone non sono vaccinate e il virus si muove, liberamente vedi la Delta in India dove la popolazione non era immunizzata così la Mu. Dire quello che ha detto Salvini è profondamente inesatto”.

Anche Burioni, su Twitter, ha voluto dire la sua, replicando in modo deciso alle dichiarazioni di Salvini. Secondo il famoso virologo, non occorrono particolari spiegazioni scientifiche contrariamente a quanto avvenuto con Bassetti. Commentando la storia delle varianti alimentate dai vaccini, si è limitato ad evidenziare quanto sia scoraggiato. Ecco il video di Salvini su LA7.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.