Scivolone di Ronn Moss di Beautiful durante la convention di Forza Italia con imbarazzo

Momenti di palese imbarazzo durante l’intervento dell’attore Ronn Moss, in occasione del suo intervento per la convention di Forza Italia a Napoli. Una vera e propria star su scala globale, considerando lo storico personaggio di Ridge interpretato per la telenovela Beautiful negli anni. Con grande sorpresa degli addetti ai lavori, lo stesso attore americano ha provato a dare il suo contributo alla causa del partito, salendo sul palco ed esaltando in prima istanza il leader Silvio Berlusconi.

La gaffe di Ronn Moss di Beautiful durante la convention di Forza Italia a Napoli

Dunque, dopo alcune discussioni interne alla Destra italiana, come abbiamo osservato a suo tempo con un altro articolo, oggi tocca concentrarsi su un’iniziativa specifica di Forza Italia. Per quale motivo da alcune ore a questa parte si parla di una clamorosa gaffe di Ronn Moss di Beautiful durante la convention del partito a Napoli? Nel tentativo di esaltare lo schieramento politico in questione, l’attore ha citato la Puglia. Mettendo in evidenza i suoi punti di forza.

Secondo Ronn Moss, infatti, si tratta di una terra nella quale ha deciso di investire (parliamo di vini), fortemente caratterizzata dal concetto di libertà. Insomma, le sue parole, nel corso di una convention di Forza Italia, lasciano intendere che la regione in questione sia governata proprio dal partito in questione. O, quantomeno, da una forza politica alleata. Nulla di tutto questo, visto che in Puglia tra Nichi Vendola e Michele Emiliano, abbiamo un governo di Sinistra da tempo immemore.

L’ultimo esponente di Destra, infatti, è stato Raffaele Fitto che ha dovuto abbandonare la carica nel lontano 2005. Ecco perché l’uscita di Ronn Moss durante la convention di Forza Italia a Napoli rappresenta in tutto e per tutto non solo una gaffe per l’attore, ma anche un autogol evitabile per il partito. Il video è disponibile anche su Twitter.

#ronnmoss alla convention di #forzaitalia a #napoli esalta la Puglia è la sua crescita in questi anni.

Si sono dimenticati di dirgli che qui in Puglia governa il centrosinistra da 17 anni. 😚 #puglia pic.twitter.com/a9bSI6PI1w — Giovanni Cirone (@giovannicirone3) May 21, 2022

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.