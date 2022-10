Scivolone di Pillon su un quadro del Medioevo, che non fa parte del Medioevo

Decisamente curioso quanto avvenuto negli ultimi giorni all’interno dei profili social di Pillon, il quale ha voluto evidenziare la magnificenza di un dipinto del Medioevo. L’opera, però, rientra nella successiva generazione del Rinascimento, seppur per pochi anni. Proviamo a scendere maggiormente in dettagli, stando alle informazioni raccolte nelle ultime ore, anche perché non è la prima volta che l’esponente della Lega viene accusato di aver sbagliato menzioni e citazioni all’interno dei suoi post.

In cosa consiste la gaffe di Pillon su un quadro del Medioevo, che non fa parte del Medioevo

Per quale motivo a Pillon viene contestato il fatto di aver sbagliato riferimento temporale nel suo tweet? Tutto nasce dal selfie dell’esponente del Carroccio, il quale in quel momento evidentemente si trovava presso il Museo di Palazzo Baldeschi di Perugia. Ha provato a parlare di un’opera di Matteo di Pietro da Gualdo, vale a dire “La Vergine Assunta tra i santi Tommaso e Sebastiano”. Il tutto, tessendone le lodi e parlando dell’ignoranza altrui, con un chiaro riferimento a chi tende a criticarlo per le sue uscite.

Nel rendere omaggio al dipinto, però, fa un chiaro riferimento al Medioevo. Il problema si crea nel momento in cui si scopre che l’opera in questione sia stata concepita tra il 1495 ed il 1500. Allo stesso tempo, i principali riferimenti storici fanno terminare il Medioevo in concomitanza con la scoperta dell’America grazie a Cristoforo Colombo. Insomma, senza girarci troppo intorno potremmo dire che il Medioevo sia ufficialmente finito nel 1492.

Per questa ragione, le parole di Pillon sul ritratto di Matteo di Pietro da Gualdo, ovvero “La Vergine Assunta tra i santi Tommaso e Sebastiano”, appare decontestualizzato con l’associazione al Medioevo. Come si può facilmente immaginare, in tanti glie lo stanno facendo notare in questi giorni, con tanto di riferimento al termine “ignoranza” da lui stesso menzionato.

