Scimmie uccidono 200 cani per vendetta: serve cautela con una probabile leggenda in India

Scimmie uccidono 200 cani per vendetta in India. Forse. C’è una notizia che è diventata alquanto virale negli ultimi giorni e riguarda scimmie che uccidono cani per vendetta. Una vicenda alquanto strana e bizzarra che però sta avendo tantissimo seguito sui social e si sa come in questo contesto spesso si gonfia in maniera spropositata qualsiasi vicenda, soprattutto quelle false.

In India scimmie uccidono 200 cani per vendetta: tante cose non tornano

Scimmie di nuovo al centro di un approfondimento, dopo essere state simbolo razzista in altri nostri report. Vogliamo a tal proposito fare chiarezza a riguardo, spiegando più nel dettaglio cosa si nasconde dietro alla notizia virale di scimmie che uccidono i cani per vendetta. C’è da dire come siano anche stati postati dei video che però non mostrano assolutamente ciò che in molti stanno dicendo a riguardo.

Questa vicenda proviene dall’India ed è stato Newsweek a diffonderne i dettagli. Si parla del villaggio Lavool, dove alcuni abitanti sarebbero stati presi di mira da un branco di scimmie e da questa storia è nata quella che invece è diventata piuttosto virale e che vede cani e scimmie come protagonisti. Improvvisamente la storia ha subito una modifica a dir poco fantascientifica, in cui dei cani avrebbero ucciso un cucciolo di scimmia ed il branco per vendicarsi ha iniziato a reagire rapendo i cuccioli di cani ed uccidendoli.

Come detto sono emersi anche dei video che dovrebbero confermare questa tesi, ma in realtà non sono immagini violente, non si mostra alcuna aggressione di animali. Ci sono state testate del luogo, quindi indiane, che hanno parlato di circa 250 cuccioli di cane uccisi nel giro di pochissimi giorni, altre invece parlano di 80 morti. Già questo lascia ben intendere come qualcosa non stia assolutamente quadrando di tutta questa vicenda.

Il punto è che non ci sono testimonianze di scimmie che uccidono cani per vendetta, non esistono video che mostrano immagini di questo tipo e allora perché si è arrivati a diffondere una notizia di questo genere? Come al solito vengono travisate alcune situazioni per renderle più appetibili. La realtà è che effettivamente in questo villaggio dell’India sono stati trovati cuccioli morti sui tetti delle case, ma non perché uccisi dalle scimmie, quanto piuttosto perché incapaci di procacciarsi il cibo, sono quindi morti di stenti.

Wionews ha spiegato anche l’esistenza di scimmie aggressive e gli abitanti hanno avuto timore di uscire dalle proprie abitazioni, lasciando i poveri cuccioli di cane da soli sui tetti e senza prendersene più cura. Non è quindi vera la notizia di scimmie che uccidono cani per vendetta. Dunque, occhio nel dare per scontato che scimmie uccidono 200 cani per vendetta in India.

