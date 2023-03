“Schlein porta sfiga”, il tweet dopo la morte di Gandolfi ed Astorre e le scuse: “Parole sull’onda dell’emozione”

“Non è che Schlein porta sfiga?”, questa la domanda pubblicata in un tweet del fondatore di Italia Dei Diritti e che ha scatenato l’indignazione sui social. Con queste parole commentava la morte di Enrico Gandolfi e Bruno Astorre, tragedie che sì, si sono verificate poco dopo la vittoria di Elly Schlein alle primarie del PD, ma nelle quali – inutile ma necessario sottolinearlo – la nuova segretaria dem non ha alcun ruolo.

In ogni caso, l’autore ha prontamente chiesto scusa menzionando proprio l’account di Elly Schlein nella speranza che la nuova segretaria dem risponda e accetti la richiesta di perdono.

Il tweet incriminato ha avuto poca vita, ma non abbastanza da non essere rimasto nei meandri della cache e nella memoria dei lettori di Bufale.net, che chiedono verifica.

Nelle ultime settimane il mondo della politica italiana è stato travolto da due tragedie. Il 28 febbraio è morto Enrico Gandolfi, consigliere PD del XIII municipio della Capitale, il 4 marzo è morto il senatore Bruno Astorre.

Le due tragedie sono al centro di un tweet che ha fatto infuriare gli utenti social. Lo riportiamo di seguito:

Dopo l’elezione di Elly Schlein subito due tragedie nel PD. In pochi giorni la morte improvvisa del 39enne Enrico Gandolfi e ora Bruno Astorre. Non sono superstizioso, ma qualche quesito me lo pongo. L’inizio non è dei migliori. Non è che Schlein porta sfiga? Mi preoccuperei.