Schilirò fa infuriare Giletti e cita numeri a caso di Panorama su effetti avversi del vaccino

Occorre assolutamente ricostruire quanto avvenuto durante la recente puntata di “Non è l’Arena”, con il Vice Questore Schilirò in collegamento, alla ricerca della verità sugli effetti avversi del vaccino che sarebbero stati trattati da Panorama. Una vicenda che richiede per forza di cose un approfondimento, a distanza di pochi giorni dall’analisi sulla bufala da lei lanciata in merito alla rimozione dal web per un articolo di The Lancet. In quel caso, infatti, fu proprio Giletti a smentire tutto in diretta tv. Ne abbiamo parlato in modo dettagliato.

Cosa ha detto il Vice Questore Schilirò da Giletti su Panorama e sugli effetti avversi del vaccino

Andiamo con ordine, perché il Vice Questore Schilirò ha detto a chiare lettere che secondo un’inchiesta di Panorama, ci sarebbe mezzo milione di persone che in questi mesi ha fatto i conti con effetti avversi post somministrazione. La donna, per la precisione, ha detto esattamente quanto segue: “Vorrei chiedere alla dottoressa Gismondo cosa pensa dell’articolo di Panorama, che dice che ci sono mezzo milione di danneggiati gravi da vaccino“.

No, le cose non stanno così. In primo luogo, Panorama, come si nota dal sito della testata, non fa altro che menzionare i dati forniti da Eudravigilance. Come abbiamo spiegato a più riprese, questi report si concentrano su qualsiasi evento post vaccinazione. Si va dall’indolenzimento del braccio, che spesso viene segnalato dalle persone, fino a qualche linea di febbre. Insomma, episodi assolutamente nella norma, al punto che il 90% delle suddette segnalazioni viene categorizzato come evento non evento non significativo.

Totalmente sbagliato, dal punto di vista del Vice Questore Schilirò, parlare di “danneggiati gravi da vaccino”. Basti pensare al fatto che Facta News in passato abbia dovuto smentire letture totalmente errate sui dati di EudraVigilance. Gli effetti avversi del vaccino possono essere analizzati più in profondità sul sito dove troviamo i report, in cui appare chiaro da subito che le reazioni “serie e gravi” siano limitatissime.

