Scettici su malattia di Fedez per assenza flebo con ferita esposta: come sta e perché sbagliano

Ci state segnalando in tanti la diffusione di alcuni post Facebook, coi quali si mette in discussione l’autenticità della malattia di Fedez. Come sta realmente e per quale ragione alcuni aspetti di questa storia non tornano? A detta dei “negazionisti del tumore” del rapper e presentatore, tutto ruota attorno al famoso scatto che è stato pubblicato sui suoi canali social in settimana. Stiamo parlando di quello che mostra al mondo la ferita in seguito all’operazione, con braccia dietro la testa ed un’aria tutto sommato abbastanza rilassata.

Palesano dubbi sulla malattia di Fedez per assenza flebo con ferita esposta: come sta il rapper

Come se non bastassero le polemiche sterili su Chiara Ferragni onnipresente nella stanza del paziente, al netto del nostro approfondimento in merito di sabato, oggi tocca analizzare un’altra questione. In un contesto simile, occorre spiegare per quale ragione sbaglino tutti coloro che improvvisano conoscenze mediche, affermando che la malattia di Fedez sia inventata per l’assenza di flebo e per la ferita scoperta nella foto che trovate ad inizio articolo.

Post come quello su Facebook che accusa in modo esplicito il noto presentatore ne girano abbastanza, tutti pronti a mettere in discussione l’autenticità della malattia di Fedez. La questione, però, è più articolata di quanto si pensi. Ad esempio, chi è stato sottoposto da poco ad un’operazione come quella del conduttore, non necessariamente deve aver a che fare con le flebo 24 ore su 24. Allo stesso tempo, la foto potrebbe essere stata scattata al momento della medicazione della ferita, finendo per scoprirla per alcuni istanti.

Insomma, tanto rumore per nulla. Ipotizzare che la malattia di Fedez non esista, senza sapere nulla e pensando al fatto che l’iniziativa sia stata concepita per soldi o notorietà, ha davvero poco senso. Come sta Fedez? A giorni dovrebbe essere dimesso, sperando non prendano piede altre strane voci su flebo e ferita.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.