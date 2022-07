Scettici su gabbiano che prende e mangia un cane: occhio a Pinscher e alle piccole taglie

Abbiamo notato sui social che in tanti stiano mettendo in discussione l’autenticità della notizia secondo cui, a Napoli, un gabbiano prende e mangia un cane, con un focus specifico sul Pinscher e sulle piccole taglie. Come sono andate le cose? A dirla tutta, la ricostruzione dei fatti l’abbiamo portata ieri alla vostra attenzione, con tanto di dettagli ed alcuni segnali che lasciano pensare, ad oggi, che si tratti di una notizia vera. Il tutto, in un contesto generale nel quale aumentano le segnalazioni preoccupanti per le persone.

Occhio al gabbiano che prende e mangia un cane: focus su Pinscher e non solo

Già, perché i gabbiani stanno diventando sempre più aggressivi. In casi rari, mettono in pericolo l’incolumità delle persone nelle città, per la scarsità di cibo. In generale, sempre più spesso questi animali afferrano topi e gatti, se non altro perché non eccessivamente pesanti e tendenzialmente presenti lì dove vengono collocati i bidoni della spazzatura. Il quadro che vi stiamo illustrando, come potete facilmente immaginare, mette in discussione anche la sicurezza dei cani. Quantomeno, quelli di piccola taglia.

La notizia del gabbiano che prende e probabilmente mangia un cane a Napoli non sorprende più di tanto, per quanto si possa trovare macabra la notizia. Già, perché nel 2019 erano venute a galla le prime notizie che sono andate in questa direzione. Il fenomeno inizia a prendere anche in Italia, al punto che ora gli esperti di settore consigliano a tutti di tenere sempre al guinzaglio i cani di piccola taglia, come nel caso del Pinscher nano, senza dimenticare le razze note al grande pubblico con la medesima caratteristica.

Ad oggi, non si hanno aggiornamenti sul gabbiano che prende un cane a Napoli. Usiamo il verbo “mangia”, in quanto a giorni di distanza dalla segnalazione, ci sono purtroppo pochissime probabilità di ritrovare vivo il Pinscher nano che ha subito l’attacco.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.