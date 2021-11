Scelta forte del medico Amedeo Giorgetti che vorrebbe ricusare i NoVax: significato dell’avviso

Ci arrivano segnalazioni a proposito della vicenda che vede protagonista il medico Amedeo Giorgetti, in riferimento ai pazienti NoVax che a quanto pare intende ricusare. Un approfondimento sul significato della suddetta espressione, dopo aver preso atto che in mattinata siano scattate perquisizioni in tutta Italia per gli stessi NoVax e no green pass che hanno ecceduto con le proteste. Trovate riferimenti in merito nell’apposito articolo, mentre oggi dobbiamo concentrarci su una questione più specifica.

Le informazioni su Amedeo Giorgetti, il medico che vuole ricusare i NoVax: significato e conseguenze

Quali sono le informazioni al momento disponibili su Amedeo Giorgetti? Il medico, stando ad un’intervista che avrebbe rilasciato di recente al Corriere, sembrerebbe intenzionato a ricusare i pazienti NoVax. Ora, considerando che non tutti siano particolarmente addentrati in questo mondo, è opportuno chiarire anche ai nostri lettori il significato dell’avviso che ha lasciato all’esterno del suo studio e che recita quanto riportato qui di seguito:

“Caro paziente, il Covid ha devastato la vita umana e professionale. Fino a oggi il vaccino è l’unica arma per non ammalarsi. Se ha qualche dubbio o timore, sono a disposizione. Se invece crede che il vaccino sia una pericolosa arma in mano alle multinazionali del farmaco con la connivenza di noi medici di famiglia è pregato di cambiare ambulatorio, perché non tollero queste accuse stupide e offensive”.

Una scelta forte, anche dal punto di vista mediatico, che indubbiamente farà molto discutere nei prossimi giorni. Se confermate, le dichiarazioni del medico Amedeo Giorgetti andrebbero comunque in altra direzione rispetto a quanto paventato sui social in questi mesi, in relazione a coloro che non vorrebbero fossero prestate cure ai pazienti NoVax.

Di sicuro il senso di frustrazione è ai massimi livelli per la stragrande maggioranza dei medici che è a favore del vaccino. Quanto affermato dal medico Amedeo Giorgetti potrebbe rappresentare un precedente importante, in quanto ricusare un paziente NoVax, stando alla nostra analisi sul significato del termine, pare non violare il giuramento. Questo perché il diretto interessato ha confermato che curerà comunque i pazienti fino a quando la malattia non sarà messa alle spalle. Ne sapremo di più nei prossimi giorni.

