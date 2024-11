Scambio tra Barcellona e Juventus con Douglas Luiz: zero riscontri per ora

Anche le voci di calciomercato possono prestarsi a notizie “senza fonti”, come abbiamo avuto modo di constatare in queste ore in merito ai rumors che citano un possibile scambio di mercato tra Juventus e Barcellona con Douglas Luiz coinvolto. La sessione di mercato invernale è ancora lontana ed occorre andarci piano con determinate speculazioni, anche perché molto spesso si attendono gli ultimi giorni per provare a sfruttare opportunità impreviste.

Rumors sullo scambio tra Barcellona e Juventus con Douglas Luiz: nessun riscontro per ora

Del resto, in queste settimane abbiamo parlato spesso di indiscrezioni poco concrete per la Vecchia Signora, come si nota dal nostro ultimo articolo a tema. La questione, almeno per ora, è di facile lettura, perché di sicuro il club bianconero non è particolarmente soddisfatto del rendimento di Douglas Luiz, importante investimento estivo che allo stato attuale è stato limitato non poco da problemi fisici. Del resto, non lo si vede in campo da quasi due mesi, alla luce di un problema accusato durante il riscaldamento della sfida di Champions League contro lo Stoccarda.

Ora, se da un lato i principali addetti ai lavori confermano che ci sia un’idea di scambio tra Juventus e Manchester United, con Zirkzee in bianconero ed il brasiliano pronto al ritorno in Inghilterra (da valutare la formula del possibile doppio trasferimento), ad oggi non si hanno elementi informativi per parlare d’altro. In particolare, stamane si è parlato di un potenziale scambio con il Barcellona per portare Ansu Fati in Italia.

Occorre calma e prudenza, perché Thiago Motta intende dare altre occasioni a Douglas Luiz prima del mercato invernale ed allo stato attuale l’unico affare possibile è dato da quello con il Manchester United. Se non altro, perché Zirkzee sarebbe perfetto per lo sviluppo di gioco tanto desiderato dal tecnico italo-brasiliano.

