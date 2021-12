Sbrocca Pregliasco quando Francesca Donato cita i “cosiddetti vaccini”: bufale e paroloni su LA7

Ha fatto perdere del tutto la pazienza a Pregliasco il discutibile intervento di Francesca Donato su LA7, durante l’ultima puntata di “L’aria che tira“. L’ex esponente della Lega, da sempre contraria al vaccino Covid, ha dichiarato a chiare lettere di essere felice dell’eventuale tampone anche ai vaccinati, ma soprattutto ha utilizzato un’espressione specifica che ha creato scetticismo anche nello studio dell’emittente televisiva. Ovviamente, correlata ad alcune imprecisioni che non potevano lasciare indifferente il virologo.

Come Francesca Donato su LA7 ha fatto perdere il controllo a Pregliasco

Quest’ultimo, quasi sempre estremamente calmo durante le sue apparizioni televisive (fatta eccezione per un episodio che abbiamo portato alla vostra attenzione da Giletti non molto tempo fa), ha perso il controllo nel momento in cui Francesca Donato ha utilizzato l’espressione “cosiddetti vaccini”. In questo modo, infatti, l’eurodeputata ha in qualche modo minimizzato la loro azione, mettendo in discussione l’intera macchina che è stata messa in moto poco meno di un anno fa con il lancio del prodotto Pfizer e delle altre case farmaceutiche.

Come se non bastasse l’etichetta data ai vaccini, Francesca Donato ha portato avanti la teoria dell’immunizzazione da “guariti”, accentuata dalla bassa sintomatologia della variante Omicron con il Covid. Il problema si verrebbe a creare su larga scala e sull’eventuale pressione per gli ospedali, qualora dovesse concretizzarsi uno scenario del genere. Per non parlare del fatto che, rispetto ad un anno fa, con molti più positivi abbiamo un numero decisamente inferiore di pazienti deceduti o ricoverati in terapia intensiva.

Anche questo è stato fatto notare a Francesca Donato dagli studi di LA7. Nel frattempo, però, ascoltando le teorie dell’ex leghista a Pregliasco è sfuggita effettivamente una parolaccia. In rete trovate il video completo direttamente sul sito dell’emittente, con alcune imprecisioni dell’eurodeputata che rischiano di creare ulteriore disinformazione su tematiche molto delicate dal punto di vista sanitario.

