Sbotta Myrta Merlino con Fabio Tuiach sulla bufala dei vaccini con feti abortiti: “Fine, è chiusa”

Bisogna prendere atto di un momento molto particolare che abbiamo vissuto su LA7, grazie a Myrta Merlino e a Fabio Tuiach, che ha rilanciato la bufala dei feti abortiti inseriti nei vaccini. Una vicenda che fatichiamo a metterci alle spalle qui in Italia, stavolta da associare ad un personaggio politico controverso. In prima linea durante le proteste di Trieste, al punto da rimediare il licenziamento come vi abbiamo riportato nei giorni scorsi, bisogna affrontare alcune questioni che evidentemente sono ancora aperte.

Cosa è successo tra Myrta Merlino e Fabio Tuiach dopo la bufala dei vaccini con feti abortiti

Come sono andate le cose su LA7? Il clima della trasmissione “L’aria che tira” è come sempre cordiale e senza particolari tensioni. Ad un certo punto, però, Myrta Merlino non ci ha visto più. Tutto nasce da alcune esternazioni di Fabio Tuiach, che ha tirato in ballo la bufala dei vaccini con feti abortiti. Il tutto, citando discutibili personaggi della Chiesa Cattolica come l’arcivescovo Schneider e l’arcivescovo Viganò. Questi, infatti, in passato sono arrivati ad associare quello che viene definito erroneamente “siero sperimentale” al satanismo.

Una fake news ormai vecchissima che gravita attorno al mondo dei vaccini, quella relativa alla storia della loro creazione tramite feti aborti. Una questione alimentata da strani individui ecclesiastici e smentita a più riprese da diversi siti. Tutto ciò, evidentemente, non è bastato per dissuadere Fabio Tuiach, il quale ha espresso le proprie convinzioni sul tema durante il collegamento con LA7.

Non è un caso che, in un primo momento, sia arrivata la risposta divertita da parte di Myrta Merlino, che ha provato a tenere in piedi un confronto con Fabio Tuiach, per poi lasciarsi andare ad un commento che non consente margini di discussione tra le parti: “Follia, fine. Per me è chiusa“. Ecco il video di cui tanto si parla oggi.

