Sbotta l’Fda verso i NoVax per la bufala sull’ivermectina in Giappone: “Non siete mucche”

Ci sono alcune indicazioni importanti per coloro che ancora credono nell’ivermectina come risposta efficace al Covid, parlando addirittura di trattamento avviato in Giappone. Alcune settimane fa, anche sul nostro sito, abbiamo già provato a smentire le voci che circolano sui social grazie alla propaganda NoVax, ma a quanto pare ci sono i presupposti per tornare sull’argomento. Tutto nasce dalle parole di Haruo Ozaki, presidente della Tokyo Medical Association, riportate fuori da ogni contesto come sempre avviene in queste community.

Parole dure di Fda contro i NoVax per la bufala sull’ivermectina in Giappone

In sostanza, Ozaki è diventato idolo dei NoVax raccomandando l’utilizzo off-label di ivermectina e desametasone in una conferenza stampa il 9 febbraio 2021. L’uomo ha detti chiaramente quanto segue: “Vorrei che il governo considerasse il trattamento tramite il medico di famiglia”. I bollettini aggiornati ad agosto 2021, però, ci dicono altro. Al momento, infatti, il Giappone non consente ancora l’uso di Ivermectin per trattare o prevenire il virus COVID-19.

Il tutto è confermato dall’edizione di luglio 2021 delle linee guida per il trattamento del COVID-19, come evidenziato anche dal sito di fact checking Techarp. In sostanza, l’ivermectina è ancora elencata nella categoria dei farmaci la cui “efficacia e sicurezza non è stata ancora stabilita“. Per farvela breve, è falso per chiunque affermare che l’ivermectina abbia ricevuto in questi mesi il via libera per essere utilizzata per trattare o prevenire l’infezione da COVID-19 in Giappone.

Ancora più dura l’Fda su Twitter in questi giorni. Con uno stile comunicativo diverso dal solito, infatti, l’ente ha voluto chiarire a tutti in modo definitivo che l’ivermectina sia totalmente inutile ad oggi per garantirsi una protezione contro il Covid. Un chiaro riferimento alla bufala sul suo utilizzo in Giappone. Fda, a tal proposito, ha invitato tutti a smetterla, facendo presente ai NoVax che non sono mucche o cavalli.

