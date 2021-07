Sbotta il giornalista Alessandro Antinelli con Adinolfi per l’uscita su Paola Egonu portabandiera

Continua a far discutere il caso di Paola Egonu portabandiera alle Olimpiadi di Tokyo, al punto che in queste ore il noto giornalista Alessandro Antinelli ne ha dette quattro a Mario Adinolfi. A quest’ultimo, come abbiamo riportato in mattinata attraverso un altro articolo, non è andata giù la scelta di premiare la pallavolista, ritenendo che gli organi competenti abbiano deciso di virare verso una soluzione politicamente corretta. Una situazione sicuramente antipatica, che crea non poche divisioni nell’opinione pubblica italiana.

Cosa ha detto il giornalista Alessandro Antinelli ad Adinolfi dopo l’uscita su Paola Egonu portabandiera

Provando a concentrarci sulle diatribe social e sulle reazioni relative alla decisione di assicurare questo importante riconoscimento a Paola Egonu, effettivamente ci sono un po’ di cose da approfondire. Da un lato è giusto evidenziare anche che Mario Adinolfi non si sia scagliato in modo diretto contro la pallavolista classe 1995, anche perché è innegabile che il suo curriculum presenti una lunghissima serie di vittorie, quanto contro le linee guida che a suo modo di vedere avrebbero indirizzato la decisione.

In queste ore, però, registriamo la presa di posizione di Alessandro Antinelli, famoso giornalista sportivo finito sotto la luce dei riflettori durante i recenti Europei, essendo da anni il bordocampista in occasione delle partite disputate dalla nazionale italiana. Sempre su Twitter, infatti, trovate la sua risposta a Mario Adinolfi a proposito della storia di Paola Egonu portabandiera alle Olimpiadi: “È la pallavolista più forte del mondo. Informati prima di scrivere“.

Successivamente, qualcuno ha ironizzato sulle competenze di Alessandro Antinelli per quanto concerne la pallavolo, provando in questo modo a dare ragione implicitamente a Mario Adinolfi contrario a Paola Egonu portabandiera alle Olimpiadi, sottovalutando la successiva replica del giornalista Rai. Quest’ultimo, infatti, ha precisato di aver seguito questo sport in occasione di ben quattro olimpiadi.

