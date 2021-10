Sbotta Fiano con Enrico Montesano che parla a nome degli italiani: “Lei non è nessuno”

Episodio significativo, quello che si è verificato durante l’ultima puntata di Dritto e Rovescio, considerando che ad un un certo punto è stata data la parola all’attore Enrico Montesano. In questi mesi, il volto noto del grande schermo ha fatto parlare molto di sé per le sue posizioni avverse al vaccino Covid e al green pass, al punto che ogni suo post pubblicato su Facebook scatena dibattiti. Su Rete 4, poi, la sera del 21 ottobre è andata in scena una forte discussione con Fiano del PD.

Cosa ha fatto arrabbiare Fiano con Enrico Montesano?

Puntata calda quella di Dritto e Rovescio, dunque, considerando che nelle scorse ore ci siamo soffermati su un’altra lite che ha visto protagonista lo stesso attore con un’esponente di Forza Italia. Trovate tutti i dettagli in merito nel nostro primo articolo di giornata. Provando a ricostruire l’accesa discussione tra Fiano ed Enrico Montesano, possiamo dire che l’esponente del Partito Democratico abbia deciso di rispondere per le rime nel momento in cui l’attore ha provato a parlare a nome del popolo italiano.

A quel punto, infatti, Fiano ha fatto presente che in realtà l’85% degli italiani abbia deciso di vaccinarsi e che, di conseguenze, le parole di Enrico Montesano siano fini a sé stesse in termini di rappresentanza della nostra nazione. Ne è seguito un acceso dibattito, che ha poi aperto la parentesi sul rapporto ISS. Grande il malinteso che si è venuto a creare sulla causa dei decessi per Covid e con Covid. Montesano, come altri, pensa che questo studio minimizzi gli effetti del virus.

L’errore di fondo commesso da tutti è pensare che pazienti positivi e con altre patologie sarebbero morti ugualmente, e in breve tempo, senza beccare il Covid. Il rapporto ISS dice ben altro, ma questo si deduce solo in parte con il video pubblicato su Twitter che ci mostra la diatriba tra Fiano ed Enrico Montesano.

