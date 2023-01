Sballo con la noce moscata ad Amici? Le novità di Dagospia sulla notte di Capodanno

Cos’è questa storia della noce moscata ad Amici? Secondo i rumor esplosi sui social in questi giorni, gli allievi avrebbero assunto della noce moscata per cercare lo sballo durante la notte di Capodanno. Per questo la produzione avrebbe preso dei provvedimenti disciplinari.

Nelle ultime ore Dagospia avrebbe confermato il caso. Cerchiamo di capire cosa sia successo.

Sballo con la noce moscata ad Amici? Cosa sappiamo

Come ricostruisce Il Fatto Quotidiano in un articolo del 16 gennaio 2023, nella puntata di Amici andata in onda nel pomeriggio del 15 gennaio la conduttrice Maria De Filippi è apparsa oltremodo infastidita.

La De Filippi ha parlato di “comportamenti non idonei al programma” tenuti da 6 concorrenti nella notte di Capodanno, ma di cui la produzione sarebbe venuta a conoscenza solamente il 5 gennaio. La conduttrice non ha riferito quali fossero questi atteggiamenti, ma a seguito di quanto accaduto due ragazzi hanno dovuto abbandonare l’accademia: Tommy Dali e Valeria Mancini.

Il primo il 15 gennaio ha rilasciato una dichiarazione sui social: “Mi prendo le mie responsabilità”. Oltre a Dali e Mancini, la produzione ha riconosciuto altri 4 responsabili di quanto accaduto. La vicenda ha ormai assunto il nome di noce moscata gate.

Anche la Mancini ha affidato ai social il suo commento, dove ha dichiarato sostanzialmente di aver avuto un ruolo solamente marginale nell’accaduto, condannando quindi la decisione di escluderla dalla scuola.

Gli altri allievi individuati come responsabili sarebbero Wax, Samu Segreto, Ndg e Maddalena i quali si sarebbero sentiti male proprio a casa di quello “sballo” di cui tanto si è rumoreggiato sui social. Fino ad oggi, e senza la possibilità di visionare i filmati catturati all’interno della scuola nella notte di Capodanno, tutto si è ridotto a voci di corridoio tra conferme e smentite.

Come riporta Leggo, una utente su Tik Tok si è presentata come conoscente di “un familiare di una concorrente del programma” e ha riferito che gli allievi coinvolti non avrebbero né fumato né sniffato la noce moscata ad Amici per cercare lo sballo.

“La noce moscata l’hanno messa nel succo”, ha dichiarato una ragazza che afferma di conoscere la sorella di Maddalena, una concorrente eliminata.

Riepilogando: la produzione ha preso provvedimenti disciplinari contro sei allievi per via di atteggiamenti non meglio specificati; sui social sono scattate le teorie sull’assunzione di noce moscata durante la notte di Capodanno per cercare lo sballo; questa teoria trova conferme e smentite, ma c’è chi sostiene che gli allievi coinvolti avrebbero consumato la spezia all’interno di succhi di frutta, senza quindi sniffarla né fumarla.

La noce moscata, come spiega un esperto al Corriere della Sera, “contiene miristicina” che “ha un effetto simile alle anfetamine“ e l’effetto, se l’assunzione avviene in dosi elevate, “può essere terrificante”.

La “conferma” da Dagospia

Nell’ultima ora di oggi, mercoledì 18 gennaio 2023, Dagospia ha pubblicato un articolo in cui verrebbe confermata la teoria sull’assunzione di noce moscata ad Amici da parte di alcuni allievi per cercare lo sballo di Capodanno.

Gli autori scrivono:

La produzione non ha svelato cosa sarebbe accaduto, sul web ha preso piede una teoria sorprendente: avrebbero assunto noce moscata, una spezia che se usata in dosi eccessive può causare allucinazioni, vomito, febbre e non solo. Dagospia può confermare questa versione dei fatti, aggiungendo che i ragazzi sarebbero arrivati a questo dopo una ricerca su YouTube, dove avrebbero cercato un modo per “sballarsi” in maniera artigianale.

Dagospia dunque conferma la versione della noce moscata assunta per provocarsi stati di alterazione, ma non esistono ancora certezze sulle modalità con cui gli allievi coinvolti sarebbero arrivati a mettere in atto il comportamento che la produzione ha scelto di punire.

Conclusioni

Dagospia ha confermato che i ragazzi abbiano assunto noce moscata durante la notte di Capodanno, ma tale conferma non è ancora arrivata dalla produzione. Per il momento, inoltre, è stato deciso che il filmato incriminato non verrà divulgato sia per rispettare gli allievi che per evitare emulazioni.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.