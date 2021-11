“SARS-CoV-2 è un virus artificiale che si attacca alla proteina Spike inoculata”: Fake News in salsa Novax

Ci segnalano i nostri contatti un lungo walltext per cui “SARS-CoV-2 è un virus artificiale che si attacca alla proteina Spike”.

Un copincolla piantato da novax, spesso riconoscibili dai loro avatar istoriati con lo stemmino di questo o quel gruppo Telegram. Profili che quando non sono occupati a vergare insulti e minacce sulle bacheche di giornalisti e fact checker, parassitano la loro visibilità diffondendo Fake News

Come questo walltext ormai rumore di fondo costante in tutti i quotidiani online.

ITALIANER PIZZA UND MANDOLINE: “IMPFEN MACHT FREI”

Israele nelle prossime settimane renderà noti ai leaders mondiali i risultati della simulazione della prossima guerra pandémica, che sta conducendo contro una variante fittizia, detta Omega, in grado di eludere i vaccini e che colpirebbe soprattutto i bambini, per poi diffondersi su tutta la popolazione.

Israele ha superato la quarta ondata, con l’80% della popolazione vaccinata e si sta pertanto preparando al peggio, ovvero a calcolare i futuri danni di una guerra pandémica della durata di 10 settimane.

Ma, se lo scenario di guerra reale non dipendesse dal sorgere della variante Omega, ma dal fatto che la Sarscov2 è un virus artificiale in grado di agire come l’HIV ovvero agganciarsi alla proteina spike, inoculata con i vaccini, entrando nel DNA, rimanendo silente per poi esplodere dopo un certo tempo, indebolendo le difese inmunitarie?

La colpa del genocidio non sarebbe, pertanto, della variante Omega ma della corruzione di medici, polítici, giornalisti.

Alla fine, l’unico dato veritiero della simulazione potrebbe essere il numero dei morti.

A breve, infatti, potremo sapere la percentuale della popolazione che resterà in vita dando vita ad un uomo nuovo, il sogno dell’eugenetica nazista.

Il nostro consiglio? Bannate e segnalate chiunque abbia postato questo copincolla. Non è un testo originale, è un copincolla passato maliziosamente di mano in mano. Ed è anche un falso che riunisce in sé diverse bufale.

“SARS-CoV-2 è un virus artificiale che si attacca alla proteina Spike”: Fake News in salsa Novax

Innanzitutto, sin dalle origini, cavalca il dibattito sulle origini del SARS-CoV-2, ancora in corso ma che ha escluso da tempo la teoria tipica dei Negazionisti COVID della “creazione artificiale”.

Lo fa peraltro riesumando la teoria fake di SARS-CoV-2 come derivato artificiale di HIV, cavallo di battaglia del negazionismo militante che postulerebbe la miracolosa trasfigurazione di un Lentivirus in un Coronavirus.

Per farci capire, come se uno scienziato pazzo con molto tempo libero trasformasse Cita la scimmietta amica di Tarzan in Gal Gadot per portarsela a cena fuori.

Tutto questo l’abbiamo già descritto nell’articolo linkato al collegamento precedente: il che conferma la natura “patchwork” di questa bufala. Si basa si impilare una serie di bufale una dietro l’altre costringendo l’interlocutore ad una lunghissima spiegazione (se non ha a disposizione un ricco archivio come il nostro).

Il condivisore virale potrà cavarsela sempre con pochi paragrafi copincollati: il suo interlocutore sarà costretto a scrivere pagine su pagine, a cui il bufalaro risponderà con l’ennesimo copincolla prendendolo per sfinimento.

Infine, l’unica perla di novità: l’imbarazzante teoria per cui “SARS-CoV-2 è un virus artificiale che si attacca alla proteina Spike” e il vaccino serve a fornirsi un punto di attacco nel corpo umano.

Cosa che è l’esatto opposto di quello che succede in realtà.

SARS-CoV-2 è un Coronavirus. Ha quindi, osservato al microscopio, delle “spicole”, delle “spike”. Delle strutture a forma di puntali della corona di un re.

Sono queste strutture che SARS-CoV-2 detiene al naturale che consentono al virus di agganciarsi alle cellule umane, non viceversa.

I vaccini, come da sempre fanno i vaccini, esibiscono al sistema immunitario una copia di quelle spike perché lo stesso sia capace di riconoscerle e impedire quel meccanismo di agganciamento.

Dire quindi che il virus introduce le spike a cui si aggancia il virus non solo è un falso, ma una grossolana inversione della realtà.

La “presunta fonte”

Come al solito, l’autore della fake news ha introdotto come fonte un testo che non c’entra niente con l’immaginifica costruzione contenuta nel copincolla.

Conta sul fatto che essendo un testo in lingua spagnola nessuno si prenderà mai il disturbo di cercare di tradurlo.

Se lo facesse, scoprirebbe che si tratta del resoconto di una esercitazione medica e militare dove Isreale simula uno dei peggiori casi possibili durante una Pandemia.

Ovvero l’apparizione di una variante sia mortale che elevatamente infettiva in uno scenario di enorme instabilità sociale tale da costringere i rappresentanti della politica alla fuga.

Scenario che è letteralmente il peggiore possibile: uno scenario in cui sostanzialmente il clima di enorme violenza verbale e attrito sociale che vediamo anche da noi esploda in conflitto aperto, ed in cui emerga una variante sia mortale che contagiosa.

Ipotesi non quotate tra le più probabili: un virus ha bisogno di organismi per replicarsi. Raramente un virus aumentando la mortalità riesce a mantenere la contagiosità, dato che ucciderebbe tutti i suoi ospiti limitando la loro capacità di infettare.

E al momento non siamo ancora arrivati allo stato di guerra civile, né sarebbe auspicabile ciò.

“SARS-CoV-2 è un virus artificiale che si attacca alla proteina Spike”? Nella fonte, non c’è.

