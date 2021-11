Non si è fatta attendere la risposta di Damiano dei Maneskin a Pillon

Era molto attesa, ma non scontata, la risposta di Damiano dei Maneskin nei confronti di Simone Pillon. L’esponente della Lega, come vi abbiamo riportato ieri con un altro articolo, ha criticato senza troppi giri di parole l’abbigliato di questa band, che pare non volersi fermare neanche per un minuto dopo la vittoria al Festival di Sanremo. Al di là della gaffe del politico nel parlare del conduttore dell’evento risalente allo scorso weekend, abbiamo dunque un altro elemento da aggiungere al mosaico di una polemica evitabile.

La risposta di Damiano dei Maneskin a Pillon sulla questione abbigliamento

Dunque, a Simone Pillon non piace come si vestono i membri della band. Una presa di posizione ricca di frecciate, che non poteva certo lasciare indifferente Damiano dei Maneskin. Basti pensare a questo sia stato pubblicato su Instagram attraverso l’account ufficiale del cantante, il quale ha deciso di utilizzare la strada dell’ironia. Forse, per evitare la polemica tra le parti, in modo da chiuderla qui. Certo, in questi casi non possiamo dare nulla per scontato.

Oltre ad esprimere la propria felicità per l’ennesimo premio conquistato, Damiano dei Maneskin ha voluto concludere il suo più recente post Instagram con una frase molto chiara: “Hai ragione Simo, la prossima volta completo e paPillon“. Evidente il riferimento al leghista che lo aveva attaccato nelle ore precedenti, ma soprattutto al modo di vestire di quest’ultimo, essendo fotografato in ambienti istituzionali spesso e volentieri con il papillon.

Vedremo se ci saranno ulteriori capitoli per questa disputa tra Pillon e Damiano dei Maneskin, dopo le recenti dichiarazioni delle due parti. L’auspicio, da parte di tutti, è che entrambi possano ricominciare a trattare tematiche che si addicano maggiormente ai rispettivi mondi. Il tutto, magari, condito dai complimenti nei confronti di questa band che ha incantato il mondo nel 2021, andando ben oltre i confini nazionali.

