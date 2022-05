Santoro lancia ‘Pace Proibita’ in accordo con ByoBlu: enorme malinteso con Scanzi

Ci sono diversi aspetti che vanno assolutamente chiariti, per onor di cronaca, in merito alla presunta collaborazione tra Michele Santoro e ByoBlu per il lancio dell’evento “Pace Proibita“, considerando quanto affermato da Andrea Scanzi ed altri professionisti dell’informazione. Lo stesso Santoro, come abbiamo avuto modo di constatare sul nostro sito con un altro recente articolo, negli ultimi tempi si è reso protagonista di dichiarazioni in tv non particolarmente benevole nei confronti dell’Ucraina.

Chiarimenti sulla presunta collaborazione tra Michele Santoro e ByoBlu su “Pace Proibita”

A proposito del conflitto nel Paese, non a caso, qualcuno ha anche accusato Michele Santoro di essere un sostenitore di Putin. Questione che non rientra nel nostro raggio d’azione e che non ci interessa affrontare. Il punto qui è un altro. L‘appuntamento “Pace Proibita” non è altro che uno spazio ritagliato dal giornalista per parlarci della guerra tra Russia ed Ucraina in modo differente. Al di là del fatto che possano piacere o meno i suoi contenuti, è opportuno chiarire alcuni aspetti che coinvolgono anche la testata ByoBlu.

Come evidenziato da Giornalettismo, infatti, la semplice decisione di ByoBlu di riprodurre l’evento (azione alla portata di qualsiasi utente in rete), ha indotto utenti sui social ed addetti ai lavori a pensare che la nota testata abbia collaborato con lo stesso Michele Santoro in occasione di “Pace Proibita”. Le cose non sono andate così, visto che la tv, ormai esclusa dal mondo YouTube per le accuse di disinformazione sul tema vaccini, ha fatto quello che qualsiasi blogger o testata avrebbe potuto fare.

Si tratta di elementi importanti da chiarire, in modo che tutti possano mettere a fuoco il “non rapporto” professionale tra ByoBlu e Michele Santoro. Almeno per ora. Non è un caso che il giornalista abbia risposto in modo molto seccato proprio ad Andrea Scanzi, dopo le accuse che gli erano piovute addosso.

