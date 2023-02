Sanremo, sospetto pacco bomba vicino all’Ariston? Cosa sappiamo

Nell’ultima ora giungono notizie su un sospetto – enfasi necessaria – pacco bomba rinvenuto a 700 metri dall’Ariston.

Come specificano i quotidiani online, la notizia è ancora da verificare e per il momento – scrivono – le forze dell’ordine mantengono lo stretto riserbo.

Come riporta Il Fatto Quotidiano, la notizia arriva da Il Secolo XIX. Secondo le prime indiscrezioni, il sospetto pacco bomba sarebbe stato ritrovato in una traversa di via Fiume, nel centro della città di Sanremo, precisamente a circa 700 metri dal teatro dell’Ariston e da piazza Colombo, dove è stato allestito il Suzuki Stage negli stessi giorni del Festival della Canzone Italiana.

Le forze dell’ordine sono sul posto dopo aver accertato – scrive Il Secolo XIX – “che non esiste il rischio di una deflagrazione“.

Si tratterebbe, scrive il quotidiano, di un gesto dimostrativo. Il quotidiano mostra le immagini dei rilievi della polizia. A confermare l’ipotesi del gesto dimostrativo sarebbe stata la posizione del sospetto pacco bomba, che sarebbe stato posizionato ai piedi di un palazzo vicino alla ruota posteriore di uno scooter.

Sempre secondo indiscrezioni riportate da Il Secolo XIX, il pacco conteneva “circa un chilo di polvere da sparo e degli oggetti metallici, oltre ad un innesco tradizionale, probabilmente a lenta combustione”.

La notizia è stata ripresa anche da La Stampa e Rainews. La zona del rinvenimento del sospetto pacco bomba è ora inaccessibile e le autorità stanno effettuando tutti gli accertamenti del caso.

