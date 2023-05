Sanna Marin divorzia dal marito: insieme da diciannove anni, sposati da tre. L’ex Premier Finlandese chiude così una lunga storia già oggetto di grottesche fake news, spesso pilotate dalle c.d. “Fonti Russe” a causa della sua scomoda posizione di donna che ha avvicinato e portato la Finlandia nella NATO infliggendo un duro colpo alle ambizioni Putiniane.

E lo fa proprio nell’unico modo in cui le fake news degli hater e del Cremlino non possono insozzare le sue azioni: con un trasparente annuncio identico, pubblicato contemporaneamente su entrambi i profili sociali dei componenti della coppia.

“Abbiamo chiesto il divorzio di comune accordo.

Siamo grati per i 19 anni passati insieme e per la nostra amata figlia. Siamo ancora migliori amici. Continueremo a trascorrere del tempo insieme come una famiglia e l’uno insieme all’altra. Speriamo che rispetterete la nostra privacy. Non commenteremo ulteriormente la questione”