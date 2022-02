La giornata del giuramento di Mattarella si apre con una contro-notizia: Matteo Salvini è risultato positivo al Covid-19. La notizia arriva dal leader della Lega che sui social ha postato un selfie accompagnato da un messaggio per rassicurare i suoi follower e i suoi elettori.

Come spiegano gli organi di stampa, Matteo Salvini è risultato positivo al Covid durante lo screening di accesso al giuramento di Sergio Mattarella, per cui si è trovato costretto a fare ritorno a casa. La notizia è stata riportata anche dall’Ansa, che ha ricevuto l’informazione da fonti parlamentari di maggioranza.

Ecco il suo messaggio del leader della Lega:

Amici sono in buona compagnia: ai 10 milioni di Italiani positivi e poi guariti, da oggi mi aggiungo io!

Giornata di lavoro come tante altre, tampone di controllo come tanti altri, nessun sintomo di nessun genere, ma risultato positivo.

Proprio nel giorno del panettone di San Biagio..!!

A casa al volo qui a Roma, armato di computer, telefono e pazienza

Salvini è dunque positivo al Covid, ma non manifesta alcun sintomo. Non mancano, ovviamente, le occasioni per alcuni titoli ad effetto pubblicati nelle ultime ore.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.