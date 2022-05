Salvini festeggia lo Scudetto del Milan e viene contestato dai tifosi rossoneri: “Vai a lavorare”

Episodio curioso, quello che viene confermato in queste ore da alcune immagini su Matteo Salvini, impegnato a festeggiare lo Scudetto del Milan nelle strade del capoluogo lombardo insieme a tanti altri sostenitori rossoneri. Non sempre capita di osservare personaggi politici di un certo rilievo mescolarsi tra la gente in un momento di gioia sportiva. Dunque, un gesto apparentemente apprezzabile quello arrivato dal leader della Lega, che non tutti i tifosi della squadra da poche ore campione d’Italia hanno apprezzato.

Matteo Salvini festeggia lo scudetto del Milan, ma viene contestato dagli stessi tifosi rossoneri

In linea con quanto avvenuto pochi giorni fa, quando Matteo Salvini è stato criticato dai suoi stessi fan per aver esaltato un extracomunitario che ha salvato la vita ad un italiano (ne abbiamo parlato con un articolo dedicato), oggi tocca focalizzarsi, è successo qualcosa di strano anche domenica sera. L’ex Ministro dell’Interno, infatti, è stato riconosciuto da diversi tifosi del Milan e se da un lato qualcuno ha cercato di farsi immediatamente un selfie con lui, altri non hanno reagito in modo particolarmente positivo.

Come si nota attraverso un video che sta iniziando a girare anche su Facebook, infatti, Salvini ad un certo punto è stato pesantemente contestato dai sostenitori rossoneri. Tra un “vai a lavorare” e “non è il tuo posto“, c’è del materiale per capire come sia nata la contestazione. Tutto rimasto confinato in toni tutto sommato civili, senza particolari tensioni, ma resta il fatto che la situazione sia apparsa singolare ai presenti.

Vi lasciamo a questo punto al video che ci mostra come siano andate le cose a Milano nel corso dei festeggiamenti dei tifosi del Milan, quando Matteo Salvini è stato preso di mira da alcuni tifosi della sua squadra con frasi molto chiare. Il filmato è molto chiaro e aiuta a contestualizzare tutto.

