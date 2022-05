Salvini esalta un ragazzo di colore che ha salvato un italiano, ma in tanti non ci stanno

Sta facendo molto discutere un post pubblicato nella giornata di martedì da Matteo Salvini, il quale ha deciso di esaltare un ragazzo di colore. Quest’ultimo, infatti, secondo la testimonianza di un uomo aggredito al Milano, gli avrebbe letteralmente salvato la vita ed ora vorrebbe incontrarlo per porgere i dovuti ringraziamenti. Insomma, quella del leghista è un’uscita assai differente rispetto a quella che abbiamo trattato poche settimane fa sul nostro sito, in merito al gatto arrivato a Lampedusa.

Salvini sottolinea che un ragazzo di colore ha salvato un italiano, ma non basta

Come sono andate le cose? Tutto nasce da un post pubblicato da Matteo Salvini su Facebook, il quale ha contribuito a farci sapere qualcosa di più sulla vicenda che ha visto un ragazzo di colore salvare la vita ad un italiano sui Navigli. Il senatore leghista ha mandato un abbraccio virtuale ad entrambi, andando controcorrente rispetto alla natura dei suoi contenuti standard sui social. Non a caso, qualcuno ha risposto e commentato il post andando in direzione opposta rispetto a quanto affermato dall’ex Ministro dell’Interno:

“Salvini forse è un irregolare (uno di quelli che tu odi) quello che ha salvato il ragazzo. Ma capisco che per piacere a tutti bisogna essere una banderuola”;

“Ma il senso di questa notizia?”;

“Zio bono che tristezza la lega, anche ieri 700 sbarchi e voi mutissimi”;

“Qui ci vuole il coprifuoco sui navigli e carte bianca alle forze dell’ordine”;

“Non si farà vivo perché non ha il permesso di soggiorno”;

“Che le carceri siano piene di extracomunitari non è una novità caro Saviano. Per non parlare di quanti irregolari delinquono e scorrazzano impunemente e a piacimento da Bolzano a Trapani“.

Dunque, il paradosso vede parte dell’utenza che ha commentato il post di Salvini schierarsi a prescindere contro il ragazzo di colore e gli extracomunitari in generale. Mostrando di essere decisamente prevenuti sul tema.

