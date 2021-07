Salvini accoglie Fornero, ma nel 2016 voleva mandarla su un’isola deserta: tutto falso

Matteo Salvini è finito improvvisamente nei trend Twitter, a causa di un presunto messaggio pubblicato sui social per accogliere Fornero nella squadra di governo. Una presa di posizione presunta da parte del leader della Lega che ha fatto molto discutere, se non altro perché in passato ha attaccato spesso e volentieri la collega ed avversaria politica, a causa delle politiche sostenute soprattutto sul versante pensioni. Ecco perché abbiamo deciso di analizzare più da vicino la vicenda, tenendo a mente alcune vecchie ruggini.

Salvini dà il benvenuto a Fornero dopo l’attacco del 2016

Provando a ricostruire la vicenda, tutto ruota attorno all’immagine che trovate ad inizio articolo. Chi attacca Salvini, infatti, evidenzia che circa cinque anni fa il Segretario della Lega era spietato nei suoi confronti. Notizia vera, come si nota da un suo post Facebook e dal video che segue, al punto da invitare Fornero a recarsi su un’isola deserta per le riforme attuate e per aver rovinato la vita a milioni di italiani a suo modo di vedere.

Come avete notato, Salvini senza troppi giri di parole aveva detto quanto segue nel 2016 ospite da Giletti: “La Fornero la manderei a PANE E ACQUA su un’isola deserta, visto che ha ROVINATO la vita a milioni di italiani! E a farle compagnia anche la parlamentare del PD che sostiene sia praticamente tutto risolto! VERGOGNA!”. Ora, invece, gira lo screenshot di un post di Salvini con cui si dà il benvenuto nella squadra di governo alla stessa Fornero, addirittura evidenziato di aver suggerito il suo nome.

Non c’è traccia del post ed al 99,99% periodico, si tratta di una bufala. Anzi, in mattinata la Lega e Salvini hanno espresso tutto il proprio malessere a proposito della decisione che ridà un ruolo a Fornero. Ricordate, gli screenshot sui social non sono una notizia ed ora ne abbiamo le prove.

