Salta ‘Chi l’ha visto’ stasera: chiarimenti sulle voci della malattia di Federica Sciarelli

Niente da fare per tutti coloro che aspettavano il grande ritorno di ‘Chi l’ha visto’ stasera. Effettivamente, si pensava che il 12 gennaio fosse il giorno fissato per la ripresa del fortunato programma televisivo che, da decenni, prova ad andare a fondo sulle persone scomparse. Dopo le polemiche dei mesi scorsi a proposito del caso Denise Pipitone, come vi abbiamo riportato anche sul nostro sito, effettivamente ci sono delle voci da spegnere in merito a Federica Sciarelli. Alcuni post sui social, infatti, parlano inopportunamente di una sua presunta malattia.

Niente ‘Chi l’ha visto’ stasera, ma stop alle voci sulla malattia di Federica Sciarelli

Andiamo con ordine. Come accennato, niente ‘Chi l’ha visto’ stasera. Con un post su Facebook, infatti, la produzione ha voluto avvisare i telespettatori che la trasmissione riprenderà tra una settimana: “Chi l’ha visto? torna in prima serata in diretta su Rai 3 mercoledì 19 gennaio. La redazione è sempre operativa con il sito e i social“. Tanto è bastato per scatenare le reazioni del pubblico, ipotizzando addirittura che l’imprevisto sia legato ad una malattia per Federica Sciarelli.

Ora, da un lato il ritorno del programma era sì previsto oggi 12 gennaio, ma come è successo con altre produzioni, è possibile che qualche caso di Covid nello staff abbia suggerito a chi di dovere di interrompere tutto. In modo da ripartire tra qualche giorno in sicurezza. Dettagli che al momento non sono stati resi pubblici, ma assolutamente plausibili in un momento storico così delicato dal punto di vista sanitario. Ecco perché portare avanti teorie “strane” e maldicenze, come sempre, non giovi a nessuno.

Morale della favola? Stop alle voci sulla malattia di Federica Sciarelli. Niente ‘Chi l’ha visto’ oggi, ma è altrettanto vero che lo staff su Facebook abbia annunciato il ritorno della trasmissione tra una settimana. Tanto basta per ritenere che l’imprevisto odierno non sia destinato a bloccare i lavori a lungo termine.

