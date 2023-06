Salta ancora il tributo della RAI a Raffaella Carrà: cosa sappiamo ad oggi

Sta diventando un vero e proprio giallo il caso del tributo RAI dedicato a Raffaella Carrà che tarda ad essere pianificato. Già, perché dopo la cancellazione registrata tra maggio e luglio del 2022, a quanto pare il progetto non troverà spazio nel palinsesto della tv di Stato neppure nel 2023. In tanti, tra l’ottantesimo anniversario della nascita della conduttrice e ballerina, senza dimenticare la seconda ricorrenza per la sua scomparsa, avevano dato per scontato che ci potesse essere una serata completamente dedicata a lei.

Polemiche per il tributo della RAI a Raffaella Carrà che tarda ad arrivare: la situazione aggiornata ad oggi

Le cose non stanno così, stando almeno alle ultime notizie riportate in merito da Il Messaggero. Al momento dalla RAI non arrivano dichiarazioni ufficiali, anche se i vertici aziendali avrebbero espresso una certa incredulità che sa di impreparazione sul tema. L’unica certezza è che ad oggi non ci sia ancora una data ufficiale entro la quale ci potremo godere il tributo dedicato a Raffaella Carrà. Un approccio giudicato inaccettabile non solo da tanti telespettatori che utilizzano i social, ma anche da diversi personaggi del mondo dello spettacolo.

Se in passato ci siamo concentrati su alcuni episodi evitabili a margine del suo funerale, come abbiamo osservato tramite altri approfondimenti, il tema del momento su Raffaella Carrà è dunque molto diverso. E così, mentre Prime ed altre piattaforme portano avanti progetti focalizzati proprio su questo volto iconico della televisione italiana, allo stato attuale non abbiamo segnali di vita concreti dalla RAI.

Insomma, ad oggi si brancola nel buio in merito all’effettivo impegno in casa RAI nell’organizzare una serata tributo dedicata a Raffaella Carrà, con tanto di spettacolo che in un primo momento doveva essere affidato a Milly Carlucci, poi a Fabio Fazio. I fan attendono spiegazioni e prese di posizione che allo stato attuale latitano.

