Quali sono le montagne più alte del mondo? Capita ogni giorno di fermarsi mentre si sbatte l’uovo per la frittata, mentre si impreca per il foro nella gomma scoperto proprio nella mattina in cui si è ritardo al lavoro, mentre si aspetta il corriere per l’ennesima chicca ordinata su Ali Express e via, e via, e via.

La domanda è proprio questa: quante e quali sono le montagne più alte del mondo? Visto che schiatti male dalla voglia di saperlo, noi siamo qui per insegnarti qualcosa. Dopo aver letto questo articolo, prendi e porta a casa.

Con questa utilissima guida che cambierà per sempre la tua vita e la tua giornata, ‘mbare, ti diciamo che per misurare l’altezza di una montagna mica puoi fermarti a tricche e ballacche, no? Devi valutare diversi fattori: l’altezza rispetto al livello del mare, l’altezza della cima rispetto al centro della Terra, la presenza di una base che poggia sul fondale oceanico e via discorrendo. Ora ‘mbare, mettiti comodo, equipaggiati ché questo viaggio te lo offre Bufale.net, che con questo articolo si prende una pausa da fake news, fact checking e si concede una tisana calda.

Premettiamo che ciò che andrai a leggere, quindi, è una classifica in cui elenchiamo le 3 montagne più alte del mondo secondo questi criteri: la più alta sul livello del mare, quella con la cima più distante dal centro della terra e quella più alta dalla base alla vetta.

1 Everest (più alta sul livello del mare)

Sorge imponente sulla catena montuosa dell’Himalaya, ubicato sul confine tra il Nepal e il Tibet cinese, l’Everest si innalza a 8848,86 metri ed è il monte più alto sul livello del mare.

L’Everest è stato scalato per la prima volta nel 1953 da Edmund Hillary e Tenzing Norgay, che certamente non erano lì per cercare funghi porcini né per girare il primo found footage di The Blair Witch Project.

2 Mauna Kea (più alta dalla base alla vetta)

Nel bel mezzo dell’oceano Pacifico, sulle isole Hawaii, sorge il Mauna Kea. Questa bestia di roccia in altri tempi era un vulcano, e se misuriamo la distanza dalla base alla vetta otteniamo una cifra pari a 10210 metri.

Praticamente, in termini di misura l’Everest je spiccia casa. Come suggeriscono gli amici di GeoPop, la base del Mauna Kea parte dal fondale oceanico e la sua vetta è considerata uno dei siti astronomici più interessanti. Sulla cima, infatti, verso gli anni ’60 furono installati osservatori astronomici anche grazie ai finanziamenti della Nasa.

3 Chimborazo (più alta rispetto al centro della Terra)

Troviamo il Chimborazo in Ecuador, ed è la montagna più alta rispetto al centro della Terra collocata all’interno della catena montuosa delle Ande.

La cima fu raggiunta per la prima volta nel 1880, quando Edward Whymper insieme a Louis e Jean-Antoine Carrel raggiunsero la cima.

Oggi hai imparato qualcosa, lo andrai a raccontare in giro? Visiterai mai questi posti? Faccelo sapere nei commenti.

Se il nostro servizio ti piace sostienici su PATREON o con una donazione PAYPAL.